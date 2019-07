Ap reagerer på at gravide får ikke fullført HPV-vaksinen

Kvinnene som ikke fikk fullført gratis HPV-vaksine på grunn av graviditet, må betale selv. Det får Arbeiderpartiet til å reagere.

De siste to årene har 200.000 unge kvinner født i 1991 eller senere blitt tilbudt gratis HPV-vaksine, som reduserer risikoen for livmorhalskreft. Tilbudet gikk ut 1.juli i år.

Nå står 80.000 norske kvinner mellom 22 og 28 år uten HPV-vaksinen. Kvinnene som av ulike årsaker ikke har rukket å fullføre de tre dosene, må betale dem selv.

Det gjelder også kvinnene som ikke fikk fullført vaksinasjonsprogrammet grunnet graviditet, melder NRK.

HPV-vaksinen består av tre doser, som til sammen koster 4.000 kroner. Det anbefales ikke å ta vaksinen under graviditet.

80.000 unge norske kvinner mellom 22 og 28 år fikk ikke tatt HPV-vaksinen. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Stortingspolitiker Tuva Moflag (Ap) i helse- og omsorgskomiteen reagerer på at kvinnene som av medisinske årsaker ikke har fått fullført vaksinasjonsprogrammet, nå må betale vaksinen fra egen lomme.

Hun mener det er et paradoks at norske kvinner oppfordres til å få barn og deretter ser at graviditeten blir en hindring mot å ta en vaksine som skal holde en frisk.

– Arbeiderpartiet vil følge opp saken ved å stille skriftlige spørsmål til statsråden i august, sier Moflag.

Det midlertidige vaksinasjonsprogrammet ble tilbudt i perioden fra november 2016 til juni 2019. Totalt 120.000 kvinner har benyttet seg av tilbudet, viser tall fra nasjonalt vaksinasjonsregister (SYSVAK).

