Ap-sentralstyremedlem om varslene: – Dette er sterke saker

Ap-sentralstyremedlem Terje Lien Aasland betegner den nye innsikten i varslene mot Trond Giske som sterk kost, skriver Dagsavisen.

På tirsdagens sentralstyremøte leste Ap-nestleder Hadja Tajik høyt fra varslene. Ifølge VG hadde to av varslerne bedt henne lese dem opp for å få sentralstyret til å ta stilling til Giskes framtid som nestleder.

Blant dem som deltok på møtet var stortingsrepresentant Terje Lien Aasland. På spørsmål fra Dagsavisen om hvordan han reagerte på den innsikten møtedeltakerne fikk om varslene som ble lest opp, svarer han slik:

– Dette var kun den ene partens versjon, men det er klart at dette er sterke saker.

Trenger rask avklaring

Han mener det er viktig at Arbeiderpartiet nå stadfester at varsling til partiet er trygt og at de som varsler får den støtten de trenger.

Aasland sier han er fornøyd med dagens fire timer lange møte, og utfallet av det.

– Det var et godt sentralstyremøte hvor vi fikk gått gjennom situasjonen og den prosessen som nå pågår, sier han og legger til at et samlet sentralstyre stiller seg bak partileder Jonas Gahr Støre og partisekretær Kjersti Stenseng.

Aasland understreker samtidig at prosessen ikke bør ta for lang tid og at partiet trenger en rask og profesjonell avklaring i god tid før landsstyremøtet i slutten av januar.

Ap-sentralstyremedlem Terje Lien Aasland betegner den nye innsikten i varslene mot Trond Giske som sterk kost. Her fra Aps landsmøte i 2017.

Ikke høytlesning

Partileder Jonas Gahr Støre ønsket ifølge NRK at det ikke skulle leses høyt fra varsler under tirsdagens sentralstyremøte. Han oppgir to årsaker til at han ikke ønsket å diskutere innhold i varsler i møtet.

– Jeg mener vi bør behandle folk likt, og hvis vi leser opp fra noen varsler så kan vi sette press på andre som har varslet. Den andre part er ikke til stede for å gi sin versjon, derfor hadde ikke jeg lagt opp til at det skal være på den måten, sier Støre.

Samtidig sier han at han mener det skal være «høyt under taket».

– Jeg holder fast på at varslerne eier sine saker. Hvis andre partifeller får en tillatelse fra en varsler til å sitere, så er det varslerens rett, sier Støre.

Disharmoni

Ap-veteran Clara Øberg sier at hun ikke likte Hadia Tajiks beslutning om å lese varslene høyt.

– Vi må ikke lage et show av dette. Det er ikke et sentralstyre som skal behandle varsler, det er et varslingssekretariat og det skal være objektivt, sier hun.

Tajik selv ønsket ikke å kommentere saken tirsdag kveld.

Adresseavisens politiske redaktør Tone Sofie Aglen mener Tajiks høytlesning vitner om en partiledelse «som ikke er spesielt harmonisert».

– Hun så det nok som nødvendig å stå fram, og kanskje tvinge fram hvor alvorlig det her faktisk er. Samtidig er det også et uttrykk for en partiledelse som ikke er spesielt harmonisert, mener Aglen.

Pushvarsel! Få nyhetene kjapt og gratis på iPhone her

Pushvarsel! Få nyhetene kjapt og gratis på Android-telefon her

Mest sett siste uken