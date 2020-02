Ap-thriller i Trøndelag: - Ikke råd til å la være å bruke Giske

- Det vil skape reaksjoner uansett. Giske vil ikke forsvinne, sier valgforsker om lederstriden.

Det er fortsatt Trond Giske det snakkes om i oppkjøringen til at Arbeiderpartiets mektigste fylkeslag skal velge ny leder i slutten av mars. Ifølge valgkomiteen er det rundt 30 navn som er spilt inn, men det er foreløpig nokså stille rundt de øvrige aktuelle navnene til fylkesleder-vervet.

- Her i Trøndelag mener mange Ap-folk at partiet ikke har råd til å la være å bruke Trond Giskes politiske talent, sier Siv Sandvik, politisk redaktør i Adresseavisen til Nettavisen.

- Giske har i alle fall ikke lagt ballen død

Fredag kveld ble det kjent at nåværende fylkesleder Per Olav Skurdal Hopsø ikke tar gjenvalg, og mandag bekreftet valgkomiteen at Giskes navn er foreslått. 16. mars skal valgkomiteen levere sin innstilling, og selve valget av ny fylkesleder blir 20-22. mars.

- Dette gir Giske langt større muligheter, for ingen trodde at verken Giske eller andre ville utfordret Hopsø hvis han ville fortsette, sier Sandvik.

Det er som kjent knyttet stor spenning til om Giske kan gjøre comeback, drøye to år etter at han trakk seg fra Ap-ledelsen etter anklager om seksuell trakassering.

- Han har stor støtte i Trøndelag og støtten her i hjemfylket hans er nok større enn i landet sett under ett, mener hun.

STÅR STERKT: Adresseavisens politiske redaktør, Siv Sandvik (midten), sier Giske står sterkt i Trøndelag. Her leder hun en debatt mellom Ap-leder Jonas Gahr Støre og statsminister Erna Solberg (H). Foto: Heidi Schei Lilleås

Tre ordførere trekkes fram

Giske selv nektet imidlertid å kommentere om han ønsker å bli fylkesleder, da Nettavisen snakket med ham mandag.

- Jeg har ikke noen kommentar til det i det hele tatt, sa Giske.

- Tror du Giske vil bli ny fylkesleder?

- Det vet jeg ikke, men han har i alle fall ikke lagt ballen død, sier Sandvik.

Hun forteller at ordfører Vibeke Stjern i Åfjord, ordfører Amund Hellesø i Nærøysund og tidligere ordfører i Frøya, Berit Flåmo, er navn som er nevnt som aktuelle kandidater i tillegg til Giske.

Nettavisen har snakket med Stjern (47), men hun vil ikke svare på om hun er en aktuell kandidat. Hun har vært ordfører i Åfjord kommune siden 2007, og var vararepresentant til Stortinget for perioden 2009-2013. Stjern har permisjon fra stillingen som lærer.

Hellesø (43) er også utdannet lærer, og har vært ordfører siden 2015, først i Vikna kommune og fra i fjor høst i nye Nærøysund kommune.

Flåmo (58) var ordfører i Frøya kommune fra 2011 til 2019. Hun kom til ordførerjobben fra stillingen som utviklingssjef i Trondheimsfjorden Interkommunale Havn. Før det har hun vært både sykehjemsbestyrer og rådmann i Frøya kommune.

Verken Hellesø eller Flåmo har besvart Nettavisens henvendelser.

TREKKES FRAM: Ordfører Vibeke Stjern i Åfjord trekkes fram som en av kandidatene til vervet som fylkesleder i Trøndelag. Foto: Åfjord kommune

- Ikke registrert at noen har meldt seg

VG-kommentator Tone Sofie Aglen mener det avhenger av to ting om Giske skal seile opp som ny fylkesleder eller ikke.

- Det er iallefall ikke usannsynlig. Det avhenger nok av hvor mye uro det blir og om det seiler opp gode motkandidater som er motivert til vervet, sier Aglen til Nettavisen om Giskes sjanser.

- Hvem mener du er Giskes argeste konkurrenter?

- Jeg har ikke registrert at noen selv har meldt seg, men hører at det pekes på noen av partiets populære ordførere, som Vibeke Stjern i Åfjord, Amund Hellesø i Nærøysund eller Namsos-ordfører Arnhild Holstad, sier hun.

Namsosordfører med Giske-forbehold

Holstad er en av dem som åpent har gått imot Giskes eventuelle kandidatur.

«Jeg kan stille meg tilgjengelig for gjenvalg både i samarbeidskomiteen og som vara eller for den del fast til styret dersom det er ønskelig. Men jeg har et klart forbehold – jeg blir ikke med i styret eller som vara til styret dersom Giske blir styreleder», skrev hun i svaret til valgkomiteen, som Nettavisen har fått tilgang til.

Til Nettavisen sier Holstad at hun nå ikke er en aktuell som lederkandidat.

URO: VG-kommentator Tone Sofie Aglen kjenner Trøndelag godt, etter mange som politisk redaktør i Adresseavisen. Hun tror det avhenger av hvor mye uro det blir og om det seiler opp gode motkandidater om Giske blir fylkesleder eller ikke. Foto: Privat

Aglen viser også i sin kommentar, «Trond Giskes comeback, del 2», til at valgkomitéleder Arild Sande ønsker en samlende leder.

«En kan si mye om Trond Giske, men samlende er han ikke. Han har vel aldri kommet til en posisjon uten støy. Likevel seiler han nå opp som en favoritt til det viktige vervet,» skriver hun.

Da Nettavisen møtte Giske på Trøndelagsmøtet i januar, mente han at debatten om hans rolle er litt overvurdert.

Se video-intervju med Giske:

- Vil skape reaksjoner uansett



Valgforsker Johannes Bergh ved institutt for samfunnsforskning, tror også at Giske har mye støtte.

- Jeg tror han har en sterk posisjon blant mange i Arbeiderpartiet, og at det er mange som ønsker at han skal komme tilbake fordi han representerer Trøndelag og kanskje det som mange ser på som grasrota i Arbeiderpartiet, sier Bergh til Nettavisen.

Men Bergh understreker samtidig at saken skaper hodebry for partiet.

- Det er selvfølgelig også en sterk motstand på grunn av metoo og anklagene mot ham. Så det er en konfliktfylt sak internt i Arbeiderpartiet, mener han.

Han er likevel sikker på at Giske har en sterkere posisjon i Trøndelag enn i Oslo.

REAKSJONER: Valgforsker Johannes Bergh ved Institutt for samfunnsforskning tror det vil skape reaksjoner uansett om Trond Giske blir valgt til fylkesleder eller ikke. Foto: Jørgen Berge

- Det vil skape reaksjoner uansett. Giske kommer ikke til å forsvinne fra Arbeiderpartiet, så det vil være en vanskelig sak og en debatt om når det er akseptabelt at Giske kommer tilbake i politikken, sier Bergh, og legger til:

- Det er sikkert noen som mener at han aldri bør komme tilbake. Den timingen er et vanskelig spørsmål for Arbeiderpartiet.

- Er nok et problem for ham

- Vil Giske kunne være samlende?



- Det er nok et problem for ham å være samlende. Nettopp på grunn av de anklagene og nettopp det at det er motstridende synspunkter i Arbeiderpartiet gjør at man er bekymret. Det har jo vært mye konflikt i Arbeiderpartiet i det siste, og det siste man ønsker nå er mer konflikter. Det er i seg selv et argument mot Giske. Konflikter som ødelegger for politikken og tar oppmerksomheten bort fra politikken og politisk innhold, og at det blir for mye personfokus, sier valgforskeren.

- Det er spilt inn rundt 30 kandidater til valgkomiteen. Hvor mange av dem tror du er aktuelle?



- Det er helt sikkert vanlig at man har mange å velge mellom. Sannsynligvis er ikke alle like aktuell, men nominasjonskomiteen må selvsagt være åpne og behandle forslagene likt i utgangspunktet til man kommer med en beslutning, sier han.

Han tror ikke Ap-ledelsen er koblet inn i valget av fylkesleder.

- Jeg vet ikke hva som skjer bak lukkede dører, men jeg vil tror valgkomiteen jobber ganske uavhengig, sier Bergh.