Ap-tillitsvalgt mener ledelsen bør vurdere sin stilling

Leder Steffen Høiland i Fellesforbundet i Nord-Rogaland sier ledelsen i Arbeiderpartiet bør ta krisevalget på sin kappe og vurdere å gå av.

Steffen Høiland sier til VG at han og flere andre tillitsvalgte er skuffet over valgresultatet for Arbeiderpartiet. Han sier det er en liten trøst at de rødgrønne samlet går fram.

– Vi opplever at det er gjort strålende innsats lokalt for å løfte fram Aps politikk, men at det er den sentrale ledelsen som må ta dette tapet på sin kappe. Det har vært gjort ukloke veivalg, blant annet i Nord-Norge og Andøya og når det gjelder politireformen, sier han.

Lederen for Fellesforbundet i Nord-Rogaland mener Ap har mislyktes i Nord-Norge.

– Sp har gått i ledelse og fått i gang en folkelig bevegelse, mens Ap framstår som en elitekultur, sier Høiland.

I Nordland går Arbeiderpartiet tilbake med 9 prosentpoeng til 27 prosent, mens Sp går fram 15,2 prosentpoeng til 25,1 prosent. Nedgangen er enda større i Troms og Finnmark, hvor Ap går tilbake 11,9 prosentpoeng til 25 prosent. Sp går fram 15,2 prosentpoeng til 23,9 prosent. Det viser foreløpige valgresultat.

– Det dreier seg ikke bare om Støre, men om hva partiet sentralt samlet har fått til. Jeg mener hele partiledelsen bør vurdere sin stilling, sier han.

Støre sier at han ikke har hørt andre enn Høiland mene at Ap-ledelsen bør gå av.

– Det har han full rett til å mene. Jeg har ikke hørt andre budskap om det. Jeg tar det med meg, sier han til VG.

