Ap-topp: - Ville ikke sagt nei til å møte statsråd Monica Mæland

Regionreformen setter sinnene i kok, særlig i høyeste nord.

Finnmark nektet å møte kommunalminister Monica Mæland (H) til dialogmøte i Oslo mandag.

Ap-leder Jonas Gahr Støre støttet Finnmarks beslutning, mens Aps fylkesordfører i allerede sammenslåtte Trøndelag, Tore O. Sandvik er av en annen oppfatning:

- Jeg ville reist. Når jeg blir invitert på møter med statsråder, møter jeg, uavhengig hvem som sitter i regjering, sier han bestemt til Nettavisen.

- Vi må forholde oss til Stortings-vedtak

Sandvik mener Finnmark må forholde seg til de vedtak som er fattet av Stortinget.

Kommunal minister Monica Mæland (H) møtte kun fylkesrådslederen i Troms, Willy Ørnebakk (Ap), mandag. Finnmark boikottet.

- Reformen er dårlig håndtert, kartet ble tegnet før oppgavene ble fordelt, men vi må forholde oss til de vedtak som fattes i Stortinget, er hans soleklare oppfatning.

- Sjefen din ikke like tydelig?

- Jeg er enig med Jonas i at dette er en dårlig gjennomført reform, svarer Sandvik diplomatisk.

- Det hviler et stort ansvar på KrF



Han er spent på hva KrF kommer til å lande på:

- Hvis KrF ombestemmer seg, vil de fremstå som vinglete og skape kaos for de fylkene som huser 5,2 millioner innbyggerne i resten av landet, og ikke minst for de ansatte i fylkeskommunene, advarer han:

- Hvis KrF stopper prosessen i nord, må resten av reformen gå som normalt.

- Hva tror du KrF lander på?

Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre.

- Det vet jeg ikke, men det hviler et stort ansvar på partiet. Dette kan de avklare allerede nå.

Advarer mot folkeavstemninger



- Støre sier saken bør behandles på nytt i Stortinget, og at vedtaket om sammenslåingen må oppheves. Hva mener du?

- I fylkestinget tar vi ikke opp igjen saker som er vedtatt. Vi følger spillereglene og selv om vi er svært misfornøyd med dagens regjering, må vi respektere vedtak som er fattet. Å holde lokale folkeavstemminger mot Stortingsvedtak, vil jeg advare mot. Vi kan for eksempel ikke holde en regional folkeavstemming mot bompengene dagens regjering innfører på statens riksveger i Trøndelag, og så la være å betale om det blir massivt nei, sier Sandvik.

KrF-leder Knut Arild Hareide.

- Bør vedtaket om sammenslåingen oppheves?

- Det blir opp til KrF. Det viktigste i høst er å fordele oppgaver. Da må man manne seg opp og sette seg ned på Stortinget og ta ansvar, dette handler om viktige institusjoner, og enormt mye står på spill.

- Utålmodige



- Saken engasjerer deg veldig?

- Ja! Alle vi som jobber for en bedre hverdag for folk og bedrifter rundt om i landet, er utålmodige etter å få flyttet beslutninger nærmere de som er berørt. Bort fra direktorater og byråkrater som ikke samarbeider på tvers. Hvis KrF lar Finnmark være alene, må ikke det sette noen brems på reformen videre. Dette dreier seg om verdiskaping, omstilling og å legge til rette for utvikling rundt omkring i landet. Nå venter en massiv oppgaveoverføring fra direktoratene til regionene og vi klør i fingrene etter å komme i gang, sier Ap-toppen i Trøndelag.

