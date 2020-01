Ap-topp før fylkesledervalget i Trøndelag:  - Trond Giske er en av Norges beste politikere

Spørsmålet som svirrer i Trøndelag nå er om Giske får det mektige vervet som ny fylkesleder.

STJØRDAL (Nettavisen): For snart et år siden hadde valgkomiteen landet på sin nominasjon til fylkesstyret og arbeidsutvalget i Trøndelag Ap. Trond Giske sto på lista, til det som ville blitt hans første verv i partiet siden han gikk av som nestleder etter metoo-saken som herjet Arbeiderpartiet et år tidligere.

Nå går det mot et nytt thrillervalg på Trøndelag Arbeiderpartis årsmøte i slutten av mars, når ny fylkesleder skal velges.

Igjen er det Trond Giske som er snakkisen.

Første comeback etter Bar Vulkan-saken?

Flere politikere i Trøndelag åpner nemlig for et comeback for Trond Giske i ledelsen av fylkeslaget, mens andre absolutt ikke ønsker den tidligere Ap-nestlederen tilbake.

Sist ble han vraket i tolvte time av den famøse Bar Vulkan-videoen (som VG har beklaget). Erkjennelsen om at saken ble fremstilt feil kom for seint for Giske da. Valgkomiteen heiv seg rundt og trakk navnet hans. Debatten var høylytt.

Nå er det cirka en måned til vi får vite hva valgkomiteen innstiller på denne gangen.

- Jeg blir ikke med i styret eller som vara til styret dersom Giske blir styreleder, sier Namsos-ordfører Arnhild Holstad til Adressa.no (krever abonnement).

Hun er forøvrig mor til nestleder Hadia Tajiks nye rådgiver Jorid Juliussen Nordmelan, som kommer rett fra First House.

Ifølge Adresseavisen seiler Giske imidlertid opp som en klar favoritt. De skriver også at Giske «er det navnet som diskuteres mest internt i Arbeiderpartiet».

- Giske er favoritt

En av hans støttespillere, er fylkesordfører Tore Sandvik (Ap) i Trøndelag.

- Trond Giske er en av Norges dyktigste politikere og kommer også til å være viktig for Trøndelag. Det har han vært, og det kommer han til å være fremover, sier Sandvik til Nettavisen, som selv overtok Giskes plass i Aps sentralstyre.

Giske trakk seg som kjent som nestleder i Arbeiderpartiet etter anklager om sex-trakassering for to år siden.

STØTTER GISKE: Tore Onshuus Sandvik (50) har vært fylkesordfører i Trøndelag siden 2018, og er en av Giske støttespillere. Foto: Heidi Schei Lilleås

- Lag som spiller sammen

Dagens fylkesleder, Per Olav Skurdal Hopsø, har ennå ikke svart på om han tar gjenvalg på det mektige fylkeslagets årsmøte i mars. Dersom han ikke gjør det, har kilder uttalt at de vanskelig kan se for seg hvem som kan ta opp kampen mot Giske.

- Hvor viktig er valget av ny fylkesleder hos dere?

- Vi har dyktige folk, og vi har mange som kan fylle posisjoner i Trøndelag Arbeiderparti. Det viktigste for oss er at vi skal sette opp et lag som spiller godt sammen, og det er jeg sikker på at valgkomiteen kommer til å få til, sier Sandvik.

- Synes du Giske bør bli ny fylkesleder?

- Det synes jeg valgkomiteen skal få lov til å jobbe med og finne ut hva de vil sammen med dem som er innstilt til vervet, sier han.

Aas: - En av våre beste retorikerne

Gruppeleder for Arbeiderpartiet i Trondheim bystyre, Roar Aas, utelukker heller ikke at Giske kan gjøre comeback i ledelsen i Trøndelag Ap.

Han understreker imidlertid at de ikke er i gang med å vurdere navn ennå.

- Jeg sa i fjor på denne tida at Giske er en av våre beste retorikere, han har stor tillit i fagbevegelsen og jeg følte at man ved oppgjøret som ble tatt i fjor la saken bak seg - og at han kunne være en kandidat som leder av fylket, sier Aas til Nettavisen, og slår fast:

- Jeg står jo fortsatt ved det, men utover det så har jeg ikke så mange kommentarer til det.

- Hvorfor mener du Giske kan være en aktuell person til å ta over ledelsen i Trøndelag Ap?

- Nå er ikke det aktuelt i Trøndelag ennå. Vi er jo så vidt i gang med prosessen, men dette sa jeg for ett år siden, og jeg står forsatt ved det, sier Aas.

Han viser til at fristen for å melde inn kandidater til styret i fylkeslaget, er i februar. Selv sitter han i valgkomiteen som skal legge fram sin innstilling før vårens årsmøte.

HAR STØTTE: Gruppeleder Roar Aas i Trondheim Arbeiderparti, mener Giske har mye støtte. Selv sitter han i valgkomiteen som skal finne kandidater til ledelsen i Trøndelag Arbeiderparti. Foto: Jørgen Berge (Nettavisen)

- Giske er uansett på Stortinget for Trøndelag. Er han en viktig politiker for dere?

- Ja, det er han. Nå har han holdt tråden i grasrotkampanjen vi har i Trøndelag, om hvordan vi skal klare å engasjere, få innspill og klare å forankre ting ute i partiorganisasjonen på en bedre måte. Der har han gjort en kjempegod jobb. Han har vært en viktig bidragsyter - og vil også være det framover, sier Aas.

- Giske har mye støtte

- Samtidig er det noen som ikke ønsker at han skal komme tilbake. Hva tenker du om det?

- Jeg har ikke noen kommentarer til det, egentlig, svarer han.

Han understreker at Giske har mye støtte i Trondheim Arbeiderparti, også i valgkomiteen før det mye omtalte VG-oppslaget om Giske i fjor - som viste seg å være feilaktig og er beklaget av avisen.

- Jeg hadde fortrengt det, eller glemt det, sier Aas om det.

Gruppelederen sier samtidig at han synes det blir et for stort personfokus i media.

- Vi vil jo ha fokus på politikken, og jeg føler vi er mer på den kursen nå - og ikke snakke bare om personer og folk. Vi må den veien nå, sier han.

Gruppelederen vektlegger også at dagens fylkesleder har gjort en god jobb.

Malvik-ordfører: - For tidlig å svare på

Ap-ordfører Trond Hoseth i Malvik kommune, som ligger midt mellom Trondheim og Stjørdal, mener det er for tidlig å si noe om Giskes rolle i fylket framover.

- Jeg har ikke noen spesiell favoritt, og har nå ingen oversikt over hvem som har stilt seg villig som kandidat heller. Jeg ser jo at noen er lansert i media, men vi har ikke diskutert det ennå, sier Hoseth til Nettavisen.

FOR TIDLIG: Trond Hoseth overtok som ordfører i Malvik etter at ordfører Ingrid Aune omkom i en ulykke 1. august i fjor. Han sier det er for tidlig å svare på om Giske bør bli ny fylkesleder i Trøndelag. Foto: Jørgen Berge (Nettavisen)

- Hva tenker du om et mulig comeback for Giske?

- Det er litt tidlig for meg å svare på akkurat nå. Jeg er jo en representant for Malvik Arbeiderparti, så vi må diskutere hvordan vi skal forholde oss til forskjellige kandidater, sier han.

- Hvor viktig blir den avgjørelsen?

- Det er klart at det er viktig at vi har en leder i Trøndelag Arbeiderparti er samlende og som evner og bidra i første omgang inn mot det programarbeidet som gjøres i programkomiteen, og som sørger for at Trøndelag blir involvert i den prosessen. Og så er det å ha en evne til å organisere når vi kommer til valgkampen. Plutselig så står vi i valgkamp igjen, sier Hoseth.

Uavhengig av om Giske ender som fylkesleder eller ikke, har han gode skussmål til ham:

- Trond Giske er en veldig dyktig politiker, sier ordføreren.

Ordknapp Støre om mulig Giske-comeback

Ap-leder Jonas Gahr Støre er imidlertid ordknapp om spekulasjonene rundt Giske.

- Det har jeg ingen kommentar til. Trøndelag har en dyktig fylkesledelse. De skal vurdere hva som blir den neste, og det har jeg inntrykk av at de vil gjøre på en god måte, sier Støre til Nettavisen.

Giske selv, som deltok på Trøndelagsmøtet i Stjørdal denne uken, sier til Nettavisen at han ikke ønsker å kommentere spekulasjonene. Nettavisen har også vært i kontakt med fylkesleder Per Olav Skurdal Hopsø, for å få en kommentar til saken.