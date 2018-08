Ap-topp Harald Schjelderup gir seg

Sjokkmelding fra Bergen: Byrådsleder Harald Schjelderup (Ap) gir seg etter valget 2019.

Det skriver han på Facebook onsdag formiddag, ifølge Bergensavisen.

«Det er 13 måneder igjen til valget i 2019, og det er med full motivasjon og konsentrasjon jeg tar fatt på mitt siste år i bergenspolitikken», åpner Schjelderup innlegget sitt med.

Les også: Varaordføreren melder seg ut av KrF

Han vil ha sittet i bystyret i 16 år når valgperioden hans går ut. Siden 2015 har han vært byrådsleder i Bergen.

«Det er i disse dager akkurat åtte år siden jeg ble kontaktet av Per Rune Henriksen, som ledet nominasjonskomitéen til Arbeiderpartiet i Bergen foran lokalvalget i 2011. Jeg var på det tidspunktet i 2010 ganske ny som daglig leder i Kavlifondet, men Per Rune var tydelig i sitt budskap: «Nå skal vi sette sammen et nytt mannskap i Bergen, og vi vil at du skal være lagkaptein, med Marte (Mjøs Persen) som den andre toppkandidaten. Det nye laget har to hovedoppgaver: Først skal Ap i Bergen bli et styringsdyktig alternativ og vinne valg. Deretter skal dere vise at dere kan styre Bergen på en trygg og ansvarlig måte»», skriver Schjelderup.

– Gode lag trenger fornyelse

«Etter åtte år anser jeg min oppgave som utført, og det er på tide å slippe nye krefter til etter neste års valg. Det er i politikken som i fotballen; gode lag trenger fornyelse for å vinne nye kamper. Tidspunktet er derfor rett til at det velges en ny byrådslederkandidat til valget neste år», skriver han videre.

Harald Schjelderup leder i dag et byråd bestående av Arbeiderpartiet, KrF og Venstre. Det var i utgangspunktet et flertallsbyråd, men ettersom Marita Moltu og Elisabeth Leirgul har meldt overgang fra KrF til Partiet De Kristne, må byrådet nå søke støtte fra opposisjonspolitikere for å få flertall for politikken sin.

«Om noen tror denne beslutningen er tatt i hast i sommer, etter et trøblete år for Arbeiderpartiet, så kan jeg avkrefte det. Da jeg ble ny frontfigur høsten 2010, bestemte jeg meg for at målstreken er 2019, og så gir jeg full gass i ni år fremover. Isolert sett har det siste årets utfordringer tvert i mot vært et argument for å søke gjenvalg og fortsette. Men i politikken vil det alltid svinge, og det eneste som kunne fått meg til å revurdere målstreken ville vært at vi ikke fikk til en god og ansvarlig måte å styre Bergen på. Men det synes jeg vi klarer»,skriver Schjelderup.

Samtidig slår Schjelderup fast at han vil stå i vervet ut valgperioden, og at han ikke er i mål med sitt politiske prosjekt før høsten 2019.

«Vi er godt i gang med å gjøre Bergen til en mer rettferdig og grønnere by, med trygg økonomisk styring. Men selv om vi har fått gjort mye, har Bergen fortsatt mange uløste oppgaver. Og så lenge det fortsatt er barn som vokser opp uten de samme mulighetene som andre, trengs Arbeiderpartiet i bergenspolitikken. Jeg har derfor mye å arbeide med det kommende året, sammen med mine partifeller og gode samarbeidspartnere i KrF og Venstre».

Bakgrunn fra Brann

Schjelderup var en kjent skikkelse i Bergen før han ble byrådspolitiker. Han har blant annet vært styreleder i Sportsklubben Brann i en stormfull periode rundt årtusenskiftet. Han har også yrkesbakgrunn som Informasjonssjef i Statoil.

«At jeg har hatt en definert målstrek i 2019 har vært avgjørende for å motivere meg til full innsats i årene som har gått siden 2010. For det trengs. Spesielt tillitsvervet som byrådsleder er ikke bare en jobb, men en livsstil du aldri kan ta deg fri fra».

Schjelderup understreker at selv om han går av som byrådsleder, vil han stå på for Arbeiderpartiet i neste års valgkamp.

Mest sett siste uken