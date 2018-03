Fylkesordfører Tore O. Sandvik (Ap) mener Ap i valgkampen beskrev en virkelighet velgerne ikke kjente igjen.

Sandvik åpnet regionkonferansen til LO i Trøndelag før helgen. Han tilhører venstresiden i partiet og mener at fallet på meningsmålingene gjør at partiet nå må forme en ny politikk, og fjerne seg fra skremselspropagandaen.

– Nå er vi i en fase hvor vi må ha to ører og en munn. Vi må ut for å lytte og finne pulsen til det norske folk, framfor å prate dem ihjel med skremsler om regjeringen. Vi er blitt for fjerne, oppfattes som elitestyrte, med et språk uten gjenklang hos folk. Vi må slutte å relatere retorikken vår til hva regjeringen og høyresiden gjør, sier Tore O. Sandvik til Frifagbevegelse.no.

Sandvik sier at han selv har brukt den feilslåtte retorikken.

– Når folk har spurt meg hvorfor de skal stemme på Arbeiderpartiet, har jeg alt for ofte svart «fordi landet ikke skal gå i høyresidens retning». Problemet er at det da hele tiden er Høyre som definerer retningen vår og setter dagsorden.

Ap-toppen poengterer at det slår feil å skremme med Erna Solberg og regjeringens politikk, fordi folk flest ikke er redd for Erna Solberg.

