Ap-topp mener Sandberg viser manglende respekt for sikkerhetstjenestene

Lederen av Stortingets utenrikskomité Anniken Huitfeldt (Ap) er ikke beroliget etter NRK-intervjuet med fiskeriminister Per Sandberg (Frp) og hans kjæreste.

Heller ikke Venstres Abid Raja – som både er medlem av Stortingets presidentskap og av utenrikskomiteen – slår seg til ro.

Raja slår fast at det var naivt av Sandberg å ta med jobbtelefonen til Iran og dessuten legge ut på turen til regimet uten å varsle Statsministerens kontor på forhånd.

– Det er ikke bare klønete, men utsetter også norske hemmeligheter for blottleggelse. Det er litt typisk blåøyd nordmann, som ikke forstår alvoret eller tar inn over seg hvordan regimet opererer, sier Raja til VG.

Stortingets visepresident Abid Raja (V) mener det var blåøyd av fiskeriminister Per Sandberg (Frp) å ta med jobbtelefonen på ferie til Iran. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Manglende respekt

Huitfeldt forteller at da Stortingets utenrikskomité var i Iran for to år siden, tok de ikke med seg mobiler og nettbrett som brukes i jobb eller privat. Representantene fikk med seg eget utstyr til bruk på reisen, som ble undersøkt og nullstilt etter hjemkomst. Alt i tråd med retningslinjer for reiser til høyrisikoland, som er laget i samarbeid med Politiets sikkerhetstjeneste (PST).

Også Sandberg har tidligere sittet i utenrikskomiteen.

– At Sandberg har brutt reglene, viser en manglende respekt for våre sikkerhetstjenester. Spesielt når det har skjedd flere ganger, sier Huitfeldt til VG.

Etterlyser streng sjef

Sandberg har i ettertid erkjent at det var feil av ham å reise uten å varsle Statsministerens kontor og at han ikke skulle tatt med jobbmobilen. Han sier også at det var feil av ham å ta med jobbtelefonen på en reise til Kina i slutten av mai.

Fiskeriminister (Frp) Per Sandberg og kjæresten Bahareh Letnes (innfelt).

Huitfeldt mener likevel at fiskeriministeren har bagatellisert det hele.

– Sandberg trenger tydeligvis en veldig streng sjef. Rådene fra PST er ikke velmenende råd, sier hun og legger til at statsministeren må være klinkende klar overfor Sandberg om at rådene må følges.

Både Arbeiderpartiet og SV har sendt flere skriftlige spørsmål til Sandberg etter Iran-reisen. Disse må besvares i løpet av neste uke.

Høstet kritikk fra Amnesty

Kritikken kom etter Sandberg og Letnes stilte til et felles intervju i Dagsnytt 18 på NRK fredag. Der hevdet Letnes blant annet at det ikke er særlig utbredt med pisking som straffemetode i Iran.

Hun sa videre at omfanget av sharialover er rundt 20–30 prosent. Letnes hevdet videre at dersom hun skulle bli tilsnakket av politiet for ikke å dekke til håret med hijab, kunne hun unngå straff bare ved å si unnskyld og ta den på.

– Amnesty er tydelige på at det foregår helt regelmessig pisking, blant annet i vår årlige rapport. Vi er helt uenig med den gjengivelsen hun kommer med. Og i et større bilde må vi bare gjenta at ethvert forsøk på å skjønnmale regimet i Iran er alvorlig og noe vi på det sterkeste tar avstand fra, sa Amnestys pressekontakt Sindre Stranden Tollefsen til NRK.

