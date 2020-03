Ap-topp mister verv etter brudd på retningslinjer mot seksuell trakassering

Eirik Sivertsen (Ap) har blitt fratatt vervet som kommunalpolitisk talsperson etter at Arbeiderpartiet mener han har brutt partiets retningslinjer mot seksuell trakassering.

Det skriver TV 2 mandag ettermiddag.

- Vi har håndtert en varslingssak mot stortingsrepresentant Eirik Sivertsen. Den er vi ferdig med å håndtere, og vi har konkludert med at det var brudd på våre retningslinjer mot seksuell trakassering, sier partisekretær Kjersti Stenseng, som har hatt ansvaret med å håndtere varslingssaken, til samme kanal.

Sivertsen ble innvalgt på Stortinget fra Nordland i 2009 og har siden 2015 vært andre nestleder i kommunal- og forvaltningskomiteen på Stortinget. Dermed har han vært fraksjonsleder for Arbeiderpartiet på området.

Han vil selv ikke la seg intervjue av TV 2, men uttaler seg med en kommentar gjennom Arbeiderpartiets kommunikasjonsavdeling. Der sier Sivertsen at han tar partiets avgjørelse «til etterretning» og at han er lei seg for «den belastningen denne saken påfører varsler, min egen familie og partiet».

Stenseng vil ikke gå nærmere inn på nøyaktig hva Sivertsen har gjort, men forteller at Arbeiderpartiet har håndtert saken gjennom «en grundig prosess i tråd med våre retningslinjer».

Hun forklarer videre at hendelsen er fra nyere tid, mens selve varselet kom i begynnelsen av desember.

