Ap-uenighet om strategi: - Må se på Senterpartiet som en konkurrent

Det er uenighet i Ap om strategien åtte måneder før valget. - Vi har kun én plan, sier Jonas Gahr Støre.

I forrige uke gikk fylkesordfører i Trøndelag, Tore O. Sandvik (Ap), ut og sa at Arbeiderpartiet må vrake SV, og heller gå i regjering med bare Senterpartiet.

- Jeg skal ikke legge skjul på at mitt primære ønske er en regjering med Arbeiderpartiet og Senterpartiet alene, sa Sandvik til Klassekampen.

Brannfakkelen om det rødgrønne regjeringsalternativet, får imidlertid en blandet mottakelse i Arbeiderpartiet. Fylkesleder Frode Jacobsen i Oslo mener partiet snarere må se på Senterpartiet som en konkurrent.

- Jeg ser først og fremst på Sp som en konkurrent. Vi er nødt til å få fram hvorfor et sterkt Ap er viktig for å få fram den rette politikken, at det er originalen som er viktig for vanlige folk, sier Jacobsen til avisen.

Jacobsen sier han er uenig i linjen partiledelsen har lagt seg på, om å ikke konfrontere Senterpartiet. Han trekker fram EØS-debatten og forskjellene mellom partiene i hvordan de vil styre byene, som aktuelle saker for konfrontasjon.

- Vi skal ikke blunke

Men Aps fylkesleder i Østfold, Stein Erik Lauvås, mener partiet vil være mer tjent med å snakke om egen politikk, enn å legge seg på en konfronterende linje.

- Jeg mener jo at vi må bli dyktigere på å fortelle hva vi vil og hva Aps løsninger er, på arbeid, velferd, helse, klima og distrikt. Og så skal vi ikke blunke et øyeblikk dersom vi blir angrepet på vår politikk, og så skal vi svare, sier Lauvås til Nettavisen.

Han er imidlertid enig i at Senterpartiet er en konkurrent.

- Jeg ser ikke den store politiske bomben i at vi er i en konkurransesituasjon. For alle partier konkurrerer jo om velgerne for å skaffe stemmer til eget parti, sier Lauvås.

- Så du mener dere skal ta debatten med Senterpartiet?

- Blir vi angrepet av andre politiske partier om vår politikk er det åpenbart at vi må svare ut det, da spiller det ingen rolle om det er Senterpartiet, Frp eller Rødt, sier han.

Lauvås vil derimot ikke vrake SV slik fylkesordføreren i Trøndelag ønsker.

- Nå må vi konkurrere om stemmene, og så skal vi telle opp og så får vi se hva som blir mulig å få til i en regjering. Vi har styrt på rødgrønt samarbeid før med SV og Senterpartiet, og det gikk bra. Vi leverte gode politiske løsninger både i krisetider og i oppgangstider, og det skal vi klare igjen, sier han.

Støre: - Har kun én plan

Ap-leder Jonas Gahr Støre avviser også at det er aktuelt å vrake SV, eller å endre partiets strategi nå åtte måneder før valget.

- Vi har kun én plan - det er en rødgrønn flertallsregjering med Ap, SV og Sp. De har vi regjert med før, og sammen kan vi sikre en mer rettferdig retning for Norge, sier Støre i en kommentar til Nettavisen.

- Etter snart 8 år med mest til de på toppen, skal det nå bli vanlige folks tur, legger partilederen til.

Senterpartiet større

På de siste målingene er det imidlertid Senterpartiet som er vinneren i konkurransen mellom de to partiene. I den siste målingen som Infact utført for Nettavisen, Bergensavisen, Nordlys og Trønder-Avisa i forrige uke, gikk Arbeiderpartiet på en skikkelig smell.

- Dette er ei skikkelig drittmåling. Det tar tid å få tilliten tilbake når den er mistet, og vi har en stor jobb å gjøre, sa Ap-nestleder Bjørnar Skjæran til Nettavisen.

Partiet fikk en oppslutning på rekordlave 18,4 prosent, kun få dager etter at de fikk 17,5 prosent på Klassekampen og Nationens januarmåling. På begge målingene er Senterpartiet større enn Arbeiderpartiet, med resultater på over 20 prosent.

Mange av velgerne stjeler Senterpartiet nettopp fra Arbeiderpartiet.

- Ikke stor tror på det

Flere av Aps fylkesledere Klassekampen har snakket med, er også uenige med Jacobsen i at de bør bli mer konfronterende overfor Senterpartiet.

- Jeg har ikke stor tro på at en konfrontasjon er det som skal til. Den største oppgaven er å fokusere på vår egen politikk, sier leder i Nordland Ap, Mona Nilsen.

Hun får støtte fra Kristina Hansen, leder i Finnmark Ap.

- Vi skal konsentrere oss om egen politikk og våre løsninger, slår hun fast.

