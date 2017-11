Ap vil stemme for hurtigbehandling av Afghanistan-forslag

Ap støtter at Stortinget raskt må ta stilling til returer av ungdommer til Afghanistan, men vil først høre regjeringen redegjøre om sikkerhetssituasjonen.

I et gruppestyremøte tirsdag morgen besluttet Arbeiderpartiet at de vil stemme for en hurtigbehandling av saken, skriver VG.

Sammen med Venstre, KrF, Sp og SV ber partiet utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) og innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) om å komme til Stortinget og redegjøre for sikkerheten i Afghanistan.

– Vi mener at det er nødvendig at vi hører statsrådene som sitter med ansvaret i regjeringen før vi tar stilling til realiteten i saken, sier Aps innvandringspolitiske talsperson Rigmor Aasrud.

– Både utenriksministeren og innvandringsministeren har tilgang til kunnskap som vi ikke sitter med på Stortinget, fortsetter hun, og legger til at det er krevende for Stortinget å gjøre vurderinger av sikkerhetssituasjonen i et land.

Umiddelbar stans

Utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide (H).

SV fremmet tirsdag et forslag om at Stortinget må hurtigbehandle et spørsmål om umiddelbar stans av returene inntil man har sett nærmere på sikkerheten i Afghanistan. Men på grunn av Stortingets regler og program kan det ligge an til at saken først kan behandles tirsdag neste uke.

Saken gjelder de såkalte oktoberbarna. Dette er afghanske ungdommer som fikk midlertidig opphold i Norge fordi de var barn. Ifølge norske myndigheter fyller de 18 år i høst og kan dermed sendes til Kabul, selv om de ikke opprinnelig kommer fra den delen av landet.

På spørsmål om hva hun mener om utlendingsmyndighetenes vurderinger, svarer Aasrud:

– Det er mange ting du kan være bekymret for der, særlig fordi departementet har instruksjonsrett både overfor UDI og UNE. Det er en sak i seg selv, som vi ser veldig nøye på.

Ap stemte for å gi regjeringen mulighet til å instruere Utlendingsdirektoratet og Utlendingsnemnda, en sak som ble hurtigbehandlet i Stortinget da et stort antall asylsøkere kom til Norge i 2015. UNE selv har påpekt at instruksjonsadgangen kan påvirke uavhengigheten til ankeorganet.

UDI: Trygt nok

Utlendingsdirektoratet anser det som trygt å returnere afghanere som ikke har noen individuell grunn til å få beskyttelse i Norge. Beslutningen gjelder også ungdommene.

UDI har nylig gjennomgått sine vurderinger på nytt, etter at Landinfo i høst har levert fire rapporter om situasjonen i landet.

– Vi har ikke funnet grunnlag for å endre tidligere vurderinger, sa direktør Frode Forfang til NTB mandag.

UDIs konklusjon er at situasjonen i landet ikke er slik at Norge må slutte å returnere folk dit, opplyser han.

– Jeg har stor forståelse for at mange kan oppfatte Afghanistan som et utrygt land, men dette handler om hvilke terskler som skal gjelde i asylsaker, sier Forfang.

Like vurderinger

Han mener det ikke er noen stor uenighet mellom fagmiljøer og ulike land om sikkerhetssituasjonen i Afghanistan. Ifølge Forfang skiller ikke Landinfos beskrivelser og UDIs vurdering av disse seg særlig fra hvordan andre land vurderer forholdene.

Forskjellen mellom Norge og andre land er at Stortinget har bestemt at folk kan returneres til Afghanistan selv om de ikke kan sendes tilbake til området de kommer fra, og uten en vurdering av om dette er rimelig å gjøre.

Norge er også mer effektive i returarbeidet, ifølge UDI-direktøren. Det er årsaken til at Norge er blant landene i Europa som tvangsreturnerer flest til Afghanistan.

