Siv Jensen har helt rett: Både folket og Stortinget må få diskutere de neste steg i gjenåpningsprosessen før vedtakene fattes.

Vi har etter hvert begynt å venne oss til å leve i en forvirringens tid. En tid der det finnes få klare svar, og de skråsikre er de minst pålitelige blant oss.

Vi har lært å lene oss på den anerkjente ekspertisen; på Folkehelseinstituttet og Helsediretoratet. Og på regjeringen. Som igjen begrunner alt de gjør med «helsefaglige råd» fra de samme organer.

Nettavisens Nyhetsstudio: Få siste nytt om koronapamdemien her!

Også når den beviselig handler i strid med disse rådene. Det har ikke spilt noen stor rolle for oss, så lenge epidemien har vært under kontroll og dødstallene lave.

En slags følelse av hybris

Dete har også preget opposisjonen på Stortinget, som de siste to månedene nesten har vært totalt fraværende. Det kan ha gitt regjeringen en slags følelse av hybris; at den vet bedre enn alle andre hvordan tingene bør gjøres. Og at siden den har lykkes til nå, finnes det ingen grunn til å endre politikk.

For eksempel når det gjelder behovet for politisk debatt før vedtak fattes. Det mer enn antyder at regjeringen ikke har tatt inn over seg at epidemien går i faser, og at hver fase krever ulik tilnærming til behovet for åpenhet og debatt.

Nettavisen Pluss: Dette ville ekspertene gjort med 100.000 kroner

I midten av mars var det åpenbart et behov å handle raskt. Det ga ikke tid til lange debatter om hvilke tiltak som burde gjennomføres. De helsefaglige begrunnelsene ble da også offentliggjort i ettertid. Og viste blant annet at regjeringen valgte å ikke lytte på de helsefaglige råd rundt stengning av skoler og barnehager.

Åpen debatt bygger tillit

I dag er epidemien under kontroll og det finnes ikke lenger noe legitimt behov for å holde debatten intern til vedtak er fattet. Tvert om, de ulike ledd i gjenåpningen av samfunnet er ofte basert på rent politiske vedtak. Som tjener på å være gjenstand for politisk debatt før de fattes. Som når fotballen ikke kan starte igjen nå som FHI har godtatt dens smittevernopplegg, mens frisørene kan. Svaret fra Bent Høie på NRKs Politisk kvarter tirsdag var at alle ikke kan åpne samtidig, da mister vi kontrollen.

Frisører foran fotball

Det er sant, men svarer ikke på spørsmålet: hvorfor prioriteres frisører foran fotball når begge er like «trygge» smittevernmessig. Det er åpenbart et politisk valg som det norske folk må få være med på å påvirke gjennom sine folkevalgte representanter på Stortinget.

Les også: Kahoot-sjefen har kjøpt «en av Norges sikreste boliger» for 38 millioner kroner

Frp-leder Siv Jensen har derfor helt rett når hun i VG krever at regjeringen begynner å offentliggjøre de helsefaglige rådene før vedtak er fattet, slik at de kan debatteres.

Det er viktig å få fram forskjellen mellom helsefaglige råd og politiske konklusjoner, sier Jensen. Og det har vi faktisk fått tid til i dag, når det går en uke mellom hvert ledd i gjenåpningen.

En rekke paradokser

Den samme gjenåpningen føres dessuten til en rekke paradokser som er vanskelig å forstå for folk flest, ikke bare det med fotballen og frisørene. Hvorfor er det for eksempel greit å spille squash hvis du er med i et idrettslag, men ikke på et treningssenter? Hvorfor er det greit å sitte flere sammen i bakset påen drosje, men ikke ta kjøreopplæring sammen med en lærer.

Det holder ikke å svare at alle ikke kan åpne samtidig. Skyldes rekkefølgen smittevernråd, eller er det politiske vurderinger som ligger bak? Dette har vi som innbyggere krav på å få svar på før vedtakene fattes. Rekkefølgen er ikke noe regjeringen skal sysle med i enerom, til det er den for viktig. Både for hver enkelt av oss og næringslivet.

Nettavisen Pluss: Den skal klare 50 mil uten å lade: Slik blir elbilen tusener av nordmenn venter på

De skråsikre er de minst pålitelige

Selv om forvirringen er litt mindre nå enn da denne krisen traff oss, er det fremdeles slik at de skråsikre er de minst pålitelige.

Åpen debatt er den beste medisinen mot skråsikkerhet som finnes. Bygger tillit gjør det også. Og det vil regjeringen fortsatt trenge i mange måneder ennå.