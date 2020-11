Åpen om intim hendelse i intervju: Nå angrer Trine Skei Grande

Ny bok lanseres fredag.

Trine Skei Grandes bok «Oppreist» når butikkhyllene 6. november - en drøy måned etter at hun gikk av som Venstre-leder.

51-åringen forteller om veien frem til å bli leder i Norges eldste parti - og hennes dramatiske sorti.

«Trine Skei Grande forteller her åpenhjertig om seire og nederlag, om tøffe forhandlinger i og utenfor regjeringen, og om det politiske spillet som førte til hennes dramatiske avgang,» skriver forlaget.

I kapittelet «Et stormløp fra ytre høyre», omtaler Skei Grande sex-ryktene som ble offentlig kjent 15. januar 2018 - dagen før hun tok Venstre inn i regjering.

Saken ble først publisert på nettstedet Resett, mens de etablerte mediene holdt seg unna i starten. Grande beskriver at ryktene på sosiale medier etter hvert ble så heftige at hun valgte å gi et intervju til Aftenposten for å prøve å «parkere de verste anklagene mot meg».

- Jeg er ingen overgriper, sa Skei Grande da hun kommenterte ryktene, som hadde sitt utspring i en fest i Trøndelag i 2008, da hun var 38 år og partneren en gutt på 17.

Skei Grande var 38 år - han var 17

– Vi hadde begge drukket. Vi gikk en tur og havnet i kanten på en kornåker, hvor vi lå sammen, sier mannen - som da var 17 år.

I boken forteller Skei Grande at hun angrer på at hun gav intervjuet med Aftenposten.

«Det at jeg snakket om saken, selv om jeg gjorde det veldig indirekte, en åpning for alle andre medier til å skrive om den.»

Det var under regjeringsforhandlinger med Høyre og Frp på Jeløya at Resett konfronterte henne med ryktene og sa at de ville publisere saken - uansett.

- Haraball uten like

«Bakgrunnen var en kombinasjon av visse menns irritasjon over #metoo-kampanjen og et sterkt ønske fra ytre høyre om å holde Venstre ute av regjering,» skriver Skei Grande i boken.

«Du trenger ikke være spesielt konspiratorisk anlagt for å skjønne at når dette dukker opp akkurat under regjeringsforhandlingene, så ligger det en politisk agenda bak.»

Saken fikk voldsom oppmerksomhet i mediene:

«Til da hadde de ligget unna, men da åpnet alle sluser seg. Det ble et haraball uten like. Jeg skulle tiltre som kulturminister dagen etter, men jeg kunne ikke åpne en eneste avis, langt mindre svare på en telefon fra en journalist, uten at det handlet om de gamle ryktene.»

26. september ble Trine Skei Grande takket av som Venstre-leder. Nå er hun ute med boken sin. Foto: Geir Olsen (NTB)

- Verste trøkket jeg har opplevd

Etter flere tiår i topp-politikken så hun ikke dette komme:

«Jeg hadde håpet at intervjuet i Aftenposten skulle bli en slags avslutning, men i stedet ble det begynnelsen på det verste trøkket jeg har opplevd. Og det ble verre og verre for hver dag som gikk,» skriver hun.

Boken kommer for salg fredag 6. november.

