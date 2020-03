Åpent brev til sjefredaktør Gunnar Stavrum

Den 24. mars publiserte sjefredaktør i Nettavisen, Gunnar Stavrum, en artikkel som hevdet at Kina burde betale for spredningen av COVID-19 til resten av verden, fordi landet ikke delte informasjon om epidemien åpent.

Skrevet av talsperson for den kinesiske ambassade i Oslo.

Artikkelen indikerer også at de gode nyhetene fra Wuhan og offentlige tall ikke er troverdige, og han hevder samtidig at virus vanligvis kommer fra Asia og Kina.

Mr. Stavrums bemerkninger er nøyaktig de samme som hos noen ekstreme politikere i USA uttalte for noen dager siden, og dette har skapt stor motstand blant de kinesiske miljøene i Norge. I et samfunn som alltid har fremmet toleranse og integrering, ble jeg sjokkert over at noen ville ytre en slik mening - fylt av rasisme og fordommer.

Derfor følte den kinesiske ambassade at det var nødvendig å svare med sine synspunkter:

Først og fremst så er opphavet til COVID-19 et vitenskapelig tema, og her er ingenting avgjort ennå. Noen eksperter og institusjoner i USA, Japan og Italia har avdekket tilfeller som ikke er relatert til Kina, enda tidligere enn i Kina. Vi håper at forskerne til slutt vil gi oss et endelig svar. Hva er det vitenskapelige grunnlaget for Mr. Stavrums konklusjoner?

For det andre er viruset et helt nytt et. Institusjoner og eksperter for sykdomskontroll og forebygging trengte tid for å utvikle kunnskap om smitteevne og skadelighet, og de måtte ha tilstrekkelig og solid vitenskapelig bevis før de gikk ut med en kunngjøring. Enhver ansvarlig regjering burde gjort det samme. Vi analyserte øyeblikkelig gen-sekvensen og utviklet testreagenser på kort tid, samt varslet WHO og andre land på en åpen, gjennomsiktig og ansvarlig måte.

Så tidlig som 3. januar fulgte Kina reglene og varslet WHO og andre land om utviklingen av epidemien. 12. januar kunngjorde WHO at den hadde mottatt virusets gensekvensinformasjon fra Kina. Samtidig som Kina frigjør informasjonen om epidemien til omverdenen i tide, har landet vedtatt de mest omfattende, strenge og grundige forebyggings- og kontrolltiltakene, og insisterer på å innlegge alle bekreftede pasienter og gjennomføre grundige tester av alle mistenkte pasienter.

23. januar kunngjorde Kina suspensjon av utgående offentlig transport fra Wuhan. Dermed klarte vi å kontrollere spredningen av epidemien i løpet av kort tid. Slik klarte Kina å kjøpe tilstrekkelig og verdifull advarselstid for den globale responsen på epidemien gjennom tøffe tiltak og enorme ofre.

Når det gjelder hvordan hvert land benytter seg av Kinas informasjon og den verdifulle tiden, er dette beslutninger tatt av hvert lands regjering, basert på egen evaluering og på landets helt egne forutsetninger. Der har vi ingen rett til å blande oss inn.

Å beskylde Kina for ikke å være åpent og gjennomsiktig, og at vi har forårsaket spredningen av viruset, er fullstendig utenfor fakta og tvert imot sannheten. Er herr Gunnar Stavrum virkelig ikke klar over de ovennevnte fakta, eller forvrenger han sannheten med vilje?

For det tredje vil Kina aldri glemme dem som ga oss sin forståelse og støtte, da epidemien var som verst i Kina. Og vi vil betale tilbake med større vennlighet. For tiden jobber de kinesiske arbeiderne som nettopp har kvittet seg med de dødelige truslene om epidemien, 24 timer i døgnet for å produsere og levere utstyr som kan forebygge epidemien andre steder i verden.

Kina sender forebyggingsmateriell for å hjelpe over 100 land i Europa, Asia og Afrika. Kinesiske medisinske eksperter som har vært slitne nok etter å ha kjempet mot den innenlandske epidemien, befinner seg nå i Iran, Irak, Serbia og Italia for å redde liv i de hardest rammede og farlige områdene. Vet ikke Mr. Gunnar Stavrum dette?

Kina har heller ikke glemt forståelsen og støtten gitt av den norske regjeringen og folket. Vi deler landets følelser når utbruddene skjedde mange steder i Norge, og har gitt videre Kinas diagnose og behandlingsprotokoll for COVID-19 mange ganger.

19. mars inviterte vi de norske ekspertene til en videokonferanse med Kina og totalt 18 europeiske land. Den kinesiske ambassaden i Norge koordinerer aktivt donasjonen av testreagenser til Norge. Flere lokale myndigheter og virksomheter i Kina er i ferd med å, eller har allerede gitt, anti-epidemiske forsyninger til Norge. Kinesiske samfunn i Norge deltar også aktivt i kampen mot epidemien. Noen har samlet inn midler til donasjon av medisinsk utstyr. Noen har lagt vekk sin egen jobb for å hjelpe de norske helseinstitusjonene med anskaffelse og transport av medisinsk utstyr.

Noen våget til og med livet og ble med i legetjenesten og kjempet i frontlinjen. I en tid hvor folk i Kina og kinesere i Norge kjemper mot epidemien sammen med den norske regjeringen og folket, sprer Stavrum rasistiske meninger mot Kina og Asia. Er han ikke da en rasist?

For det fjerde er argumentet om at «virus vanligvis kommer fra Asia og Kina» og «Kina skal betale for det» i artikkelen enda mer absurd. Historien om det menneskelige samfunn er en historie med kamp mot virus og epidemier fra naturen.

Eksemplene på pest, kugalskap, H1N1 og til og med AIDS forteller oss at smittsomme virus kan komme når som helst og hvor som helst. Når det gjelder disse storskala epidemivirusene, lurer jeg på hva kommentaren vil være fra Hr. Stavrum, og hvilket land han da vil be om å «betale»?

Til slutt vil jeg understreke at viruset i dette kritiske øyeblikket er vår felles fiende. Globalisering har lenge gjort nasjonene rundt om i verden til et fellesskap med delt fremtid. Først når vi er samlet, kan vi overvinne vanskene sammen.

Kineserne er villige til å stå sammen med det norske folket i denne epidemien. Og jeg håper at Hr. Stavrum kan skille rett fra galt, følge folks vilje og være en mediefigur som samfunnet og publikum kan stole på, heller enn en som sprer rasismens virus, eller være rasist full av hat og diskriminering.