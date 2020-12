Åpner for inntil 10 gjester to ganger i julen

Regjeringen med konkrete anbefalinger om en julehøytid i skyggen av pandemien.

MARMORSALEN, OSLO (Nettavisen): - Julen er jo en tid for nærhet, ikke avstand. Vi vil at alle skal få feire jul med så mange som mulig av de man ønsker rundt seg. Det fortjener vi, ikke minst i år, sa statsminister Erna Solberg (H) på regjeringens pressekonferanse om koronasituasjonen onsdag.

- Vi er bekymret for at julefeiringen skal føre til mer smitte i samfunnet. Vi ønsker ikke at det nye året skal starte med mer smitte, sa statsministeren videre.

Regjeringen presenterte onsdag anbefalinger for hvor mange gjester man kan ha i julen. Regjeringen opprettholder anbefalingen om at man kan ha inntil fem gjester til over nyttår, men åpner for inntil ti gjester på to av dagene.

- Antallet kommer i tillegg til husstandsmedlemmene. Hvis man er fire i husstanden, kan det totale antallet være 14, presiserte statsministeren, men understreket at avstandsreglene må følges.

- Det må være plass rundt bordet.

Ber folk begrense sosial kontakt

Hovedregelen regjeringen gir er at man begrenser det antallet mennesker man har sosial kontakt med gjennom hele perioden, og ikke minst i førjulstiden.

Regjeringen opprettholder som nevnt anbefalingen om at man kan ha inntil fem gjester til over nyttår, men åpner for inntil ti gjester på to av dagene.

Det må være minst en meters avstand mellom alle som ellers ikke bor sammen. Anbefalingene gjelder for hele landet.

Åpner for inntil ti gjester - på to dager

Basert på råd fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet har regjeringen besluttet følgende tiltak for julen:

Du må fortsatt begrense det totale antallet mennesker du har sosial kontakt med gjennom hele perioden, og ikke minst i førjulstiden.

Vi opprettholder anbefalingen om at man kan ha inntil 5 gjester til over nyttår.

På to av dagene åpner vi for inntil 10 gjester. Det betyr altså inntil 10 gjester på julaften og nyttårsaften, eller to andre dager som man velger selv i løpet av perioden.

Det må alltid være minst en meters avstand mellom alle som ellers ikke bor sammen. Dette gjelder både når man sitter til bords, når gavene deles ut og når julekakene kommer fram.

Klarer du ikke å gjennomføre juleselskapet med minst en meters avstand hvis du inviterer 10 gjester, må du invitere færre.

Hvis du kommer fra områder med høy smitte, bør du holde 2 meter avstand til folk i risikogruppen.

- Dette er de nasjonale anbefalingen. I kommuner med stort smittetrykk kan det komme strengere regler, understreket Erna Solberg.

Nytt system for risikovurderinger trer i kraft 16. desember - Både nasjonal og internasjonal erfaring viser at det er viktig å reagere raskt med de rette tiltakene for å stoppe smitten fra å spre seg. I Norge har vi gode erfaringer med at kommunene tar kontroll over lokale utbrudd, men koronaviruset respekterer ikke kommunegrenser. Nå videreutvikler vi dagens system og dagens beredskapsplan slik at vi kan ta raskere grep i flere kommuner samtidig når det er nødvendig, sier helseminister Bent Høie. Folkehelseinstituttet vil legge frem risikovurderinger på fylkesnivå hver uke, og systemet trer i kraft fra 16. desember. Risikovurderingen vil bestå av fem nivåer: Nivå 1 er kontroll.

Nivå 2 er kontroll med smitteklynger.

Nivå 3 er økende spredning.

Nivå 4 er utbredt spredning.

Nivå 5 er ukontrollert spredning. Til hvert nivå foreslås det et sett med tiltak som kan tas i bruk. Risikovurderingene og tiltakspakkene er fleksible og skal tilpasses lokale og regionale utfordringer. Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet har fått i oppdrag å etablere systemet, og fylkesmenn og kommuner vil om kort tid vil få mer informasjon. (Kilde: Regjeringen)

- Min bekymring er at de som reiser ut bringer med seg smitte tilbake. Derfor vil jeg minne om karantenereglene. De kommer til å være der etter jul, lød Solbergs påminnelse til de som vurderer å reise utenlands i julen.

FHI: - Situasjonen er skjør

- De neste seks månedene vil det være vedvarende fare for at epidemien kommer ut av kontroll, lokalt, regionalt eller nasjonalt, sa Folkehelseinstituttets Line Vold på pressekofneransen. Hun beskrev situasjonen som skjør.

Det har vært kommunisert lenge fra myndighetene at det ikke blir en normal jul i år. Både statsminister Erna Solberg og helse- og omsorgsminister Bent Høie har bedt folk om å ha en «plan B». Det vil i korte trekk bety at man må være forberedt på å avlyse flere sammenkomster og møte langt færre enn vanlig.

Trenger å få råd tidlig

Helse- og omsorgsministeren sa tidligere i uken at folk trenger å få råd god tid i forveien.

- Det nytter ikke å gi folk informasjon om dette en uke før jul, så det kommer vi med i morgen, sa Høie i et intervju med NRK.

- Vi vil komme med råd om hvordan juleselskap kan planlegges, hvor mange som kan inviteres etc. De rådene kommer vi med for å gjøre det mest mulig forutsigbart i en uforutsigbar tid, la han til.

- En annerledes jul

Erna Solberg gjorde det allerede sist uke klart at årets jul ikke blir som den pleier. Hun pekte også på flere farer som lurer i forbindelse med en høytid der både reisevirksomheten og nordmenns sosiale liv tradisjonelt sett trappes opp:

- Det vil ikke være rom for å planlegge de store selskapene og festene i år. Feiringen kommer til å bli annerledes, lød budskapet 25. november.

Statsminister Erna Solberg kom sist uke med flere hint om hvordan julefeiringen vil bli:

