Åpningen av Munch-museet blir forsinket

Det nye museet i Oslo skulle åpnes før sommeren, men blir forsinket.

Det nye Munch-museet i Bjørvika i Oslo skulle åpne før sommeren, men er utsatt til høsten, opplyser Kultur- og idrettsbygg i Oslo kommune i en pressemelding.

Årsaken til utsettelsen er forsinkelser i leveranser av brann- og sikkerhetsdører, i tillegg til at man trenger mer tid til å teste ut klimaanlegget i det nye bygget.

- Vi jobber iherdig for å få alle leveranser på plass for å ferdigstille museet. Dersom vi ikke får orden på leveransen av brann- og sikkerhetsdører innen kort tid, vil spesialdører bli bestilt fra en annen leverandør, sier direktør Eli Grimsby i Kultur- og idrettsbygg, som er byggherre for det nye museet.

Det er foreløpig ikke satt noen åpningsdato for museet.

LAMBDA: Slik så tegningene ut da det såkalte Lambda-bygget ble presentert. Det har imidlertid kommet kritikk fordi bygget har blitt mye mørkere enn det tegningene viste.

- Avansert klimaanlegg

Kultur- og idrettsbygg opplyser at det nye Munch-museet har et avansert klimasystem for å ivareta kravene til oppbevaring og utstilling av sårbar kunst.

- Vi har iverksatt tiltak for å sikre at ytelseskravene til klimaanlegget blir oppfylt, og vi har bestilt midlertidige dører for å kunne sluttføre testing av klimaanlegget, slik at innflyttingen ikke blir forsinket unødvendig, sier Grimsby.

Hun understreker at Kultur- og idrettsbygg kun vil overta bygget fra entreprenør når klimasystemene er testet, innregulert og dokumentert stabile.

- Museet blir fantastisk

Flyttingen av kunst til det nye museet kan først igangsettes når klimasystemene er testet og stabile.

- Munch-museet forvalter Edvard Munchs kunst som regnes som Norges viktigste bidrag til den internasjonale kunsthistorien. Det nye museet blir fantastisk med både våre egne samlinger, og internasjonale utstillinger av verdensformat. Det er viktig at det nye museumsbygget gir gode forhold både for vår kunst og det vi skal låne inn, sier direktør Stein Olav Henrichsen ved Munchmuseet.

Det gamle Munch-museet på Tøyen vil holdes åpent til det nye museet er på plass.

Grunnsteinen til det nye Munch-museet ble lagt ned i 2016