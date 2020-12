Åpningstider for Vinmonopolet på julaften, nyttårsaften og resten av romjulen

Her får du oversikt over åpningstidene til Vinmonopolet i romjulen, og når du kan få kjøpt øl i de største kommunene.

Julen er årets travleste tid på Vinmonopolet, og det kan være lurt å ta en kikk på åpningstidene.

Det er nemlig slik at disse varierer en god del gjennom høytiden. Det er også greit å vite at polet er stengt på julaften.

I oversikten under finner du åpningstidene for jul og nyttår 2020, men merk at lokale avvik kan forekomme. Sjekk din lokale butikk her - hvor du også kan sjekke hvor travelt det er til de ulike tidspunktene.

Onsdag 23. desember: 10.00 - 18.00



Torsdag 24. desember (julaften): Stengt

Fredag 25. desember (1. juledag): Stengt

Lørdag 26. desember (2. juledag): Stengt

Søndag 27. desember: Stengt

Mandag 28. desember: 10.00 - 18.00

Tirsdag 29. desember: 10.00 - 18.00

Onsdag 30. desember: 10.00 - 18.00

Torsdag 31. desember (Nyttårsaften): 10.00 - 15.00

Fredag 1. januar (1. nyttårsdag): Stengt

Lørdag 2. januar: 10:00 - 16:00 (Merk: På ordinære lørdager har Vinmonopolet i sine aller fleste butikker (265 av 340) begynt å utvide åpningstiden sin med én time til kl. 16, etter at Stortinget åpnet for det.)

Ølsalg nyttårsaften og romjulen

Denne oversikten viser hvor lenge de største kommunene tillater butikkene å selge alkoholholdige varer i høytiden, men merk at enkelte butikker kan stenge tidligere.

Felles for kommunene er at det er stengt 1. juledag, 2. juledag og 1. nyttårsdag, samt søndag 27. desember. 28.-30. desember gjelder regler for ordinære hverdager.

Oslo kommune

Julaften: 09.00–18:00

Nyttårsaften: 09.00–18:00

Bergen kommune

Ølsalget er stengt på julaften

Nyttårsaften: 08.00–16.00

Trondheim kommune

Julaften: 09.00-15.00

Nyttårsaften: 09.00-18.00

Stavanger kommune

Julaften: 08.00–18:00

Nyttårsaften: 08.00–18:00

Tromsø kommune

Julaften: 08.00-15.00

Nyttårsaften: 08.00-15.00

