Apotek solgte 20.000 munnbind på én time - venter på nye råd

Apotekene har opplevd stor etterspørsel etter munnbind, etter at helsemyndighetene varslet at de om kort tid vil komme med nye munnbindråd.

Denne måneden har Folkehelseinstituttet lovet Helse- og omsorgsdepartementet svar om hvilke situasjoner og under hvilke kriterier munnbind skal anbefales i Norge.

I Danmark, som også opplever økende smittetall, anbefaler myndighetene nå munnbind i en rekke situasjoner (Se faktaramme).

- Kan bli aktuelt å anbefale

- Det er særlig aktuelt ved økende smittespredning og i situasjoner der det er vanskelig å holde avstand. Det kan også bli aktuelt å anbefale bruk av munnbind som et supplement til de grunnleggende smittevernrådene også for å forebygge økende smittespredning, sier overlege Bjørn Iversen i avdeling for global helse i et e-postsvar til Nettavisen.

Fakta I disse situasjonene anbefaler danske myndigheter munnbind ↓ Hvis du er smittet eller har symptomer på covid-19 og skal bryte selvisolasjon for å ta deg til eller fra sykehuset.

Hvis du er på vei hjem for eksempelvis fra flyplassen etter en reise i et høyrisikoområde i utlandet og skal i selvisolasjon.

Hvis du er i nær kontakt med en som er smittet og skal bryte selvisolasjon for å ta deg til og fra testing.

Hvis du er pårørende og ikke kan holde avstand til en person som er i risikogruppen. Det kan for eksempel være ved behov for pleie og omsorg.

Hvis du skal reise med offentlig transport, og det ikke er mulig å holde avstand.

I yrker som frisører og lignende der hyppig og langvarig kontakt ansikt-til-ansikt ikke er til å unngå.

Ved store folkeansamlinger, for eksempel opptog, hvor hyppig eller langvarig kontakt ansikt til ansikt ikke kan unngås eller ikke kan forebygges med andre tiltak.

Iversen kan ikke si noe mer om når rådene vil komme annet enn at departementet har gitt FHI frist i august.

- Det kan derfor bli aktuelt å anbefale bruk av munnbind som et supplement til de grunnleggende smittevernrådene også for å forebygge økende smittespredning, opplyser Iversen, men understreker at munnbind-råd ikke skal erstatte råd for eksempel om å holde avstand.

Fredag varslet Folkehelseinstituttet at de er i tenkeboksen når det gjelder munnbind og har hentet inn ny forskning på feltet.

Nettapotek opplever økende etterspørsel

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad gjorde det onsdag klart at det vil komme nye råd for munnbindbruk i løpet av få dager.

Det førte til en stor økning i salget av munnbind hos nettapoteket Farmasiet, skriver E24. Bare mellom klokken 21 og 22 onsdag kveld ble det solgt 20.000 munnbind, som tilsvarer mer enn fem i sekundet.

Til sammenligning solgte selskapet 25.000 munnbind i løpet av hele mandag, som allerede var en tidobling av gjennomsnittlig munnbindsalg i juli.

– Det er ganske høye tall. Vi solgte mer i går enn vi gjorde i hele juli, og det var allerede langt høyere enn vanlig, sier Hans Kristian Furuseth, daglig leder i Farmasiet til avisen.

Også apotekkjedene Boots og Apotek 1 opplyser til E24 at salget av munnbind har økt den siste tiden.

Samtidig understreker de at de har nok munnbind på lager, og at de også får nye leveranser utover høsten, melder NTB.