Arbeiderpartiet etter Giske-bråket i Trøndelag: - 503 personer har meldt seg ut

De siste ti dagers uro i Arbeiderpartiet påvirker medlemmene.

Bråket i Trøndelag Arbeiderparti har skapt store overskrifter.

På under én uke gikk Trond Giske fra å være innstilt til nummer én - til å bli skviset helt ut. Ingvild Kjerkol fikk tillit fra benkeradene og ble ny leder, mens AUF fortsatte sin protest.

Så dukket en ny bekymringsmelding opp, denne gangen fra leder i valgkomiteen, Arild Grande.

503 ut - 184 inn

Nettavisen har sjekket med partikontoret til Arbeiderpartiet hvordan dette har påvirket medlemsmassen:

- Tall fra og med mandag 24. august og til om med onsdag 2. september viser at 503 personer har meldt seg ut, sier kommunikasjonssjef Ingrid Langerud i Arbeiderpartiet til Nettavisen.

I den samme perioden har 184 personer meldt seg inn, forteller hun.

Aps helsepolitiker Ingvild Kjerkol er nyvalgt leder i Trøndelag Ap.

Støre: - Veldig alvorlig

I forrige uke stod en rekke kvinner frem, noe Ap-leder Jonas Gahr Støre er alvorlig:

- Jeg synes at varslerhistorier og unge kvinner som forteller om ugreie forhold er veldig alvorlig, og det tar jeg på stort alvor. Vi bruker mye tid på det i organisasjonen, har oppdatert regelverket vårt og driver løpende skolering, sa Støre til Nettavisen mandag.

Men:

- Vi kommer nok aldri til å komme dit at vi kan sette et punktum og si at nå er vi ferdig, nå trenger vi ikke snakke mer om det.

Gir AUF og kvinnene en særskilt rolle

Støre løfter i så måte frem kvinnene og ungdomspartiet:

- Dette er ting vi må jobbe med fortløpende, i all skolering, og jeg gir særlig her AUF og Aps Kvinnenettverk en rolle i å være pådrivere for det. Og så skal vi alle ha ansvar for å følge det opp, sier han.

Se hele intervjuet med Ap-leder Jonas Gahr Støre om situasjonen i Trøndelag her: