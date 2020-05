Arbeiderpartiet krever at 7. og 10. klasse starter på mandag

Mener avgangselevene må prioriteres.

– Det er avgangs- og overgangselevene som nå må prioriteres. De trenger den tiden som er igjen av skoleåret til å fullføre barneskolen og ungdomsskolen. I tillegg er det viktig at avgangselevene i videregående kommer langt frem i køen, selv om jeg ser litt større utfordringer for disse med logistikk og forberedelser til skolestart, sier Arbeiderpartiets skoletalsperson Torstein Tvedt Solberg til VG.

Les også: Stengte grenser og nye råd til kollektivreisende

Han uttaler videre at han ikke har tillit til at regjeringen og Kunnskapsdepartementet gjenåpner på en fornuftig måte:

– Nei, jeg har en økende bekymring for at regjeringen bruker unødvendig lang tid på dette. Først ble det kommunisert at det denne uken skulle bekjentgjøres hvordan skolene skulle gjenåpnes. Nå er det sagt «mot slutten av uken». Det helsefaglige rådet er tydelig på at gjenåpning er riktig. Denne prosessen burde ha vært planlagt bedre og kommunisert på en måte som gjorde elever, foresatte og ansatte i stand til å forberede seg bedre og tidligere, kritiserer Tvedt Solberg.

Les også: Flertallet av nordmenn mener det er for tidlig å starte opp toppfotballen igjen

Kunnskapsminister Guri Melby (V) skal legge frem regjeringens plan med datoer for en gradvis gjenåpning av skolen mot slutten av denne uken, mest sannsynlig torsdag.

Søndag uttalte Melby til Aftenposten at det er uklart hvilke elever som står først i køen, men at tidligst mulige skolestart er 11. mai.

Regjeringen har hele tiden vært klare på at de ønsker å åpne skolene igjen for alle elever før sommeren.

– Det er ikke gitt. Det må tas et aktivt valg om det. Men vi har en klar målsetting om det, sier Melby til avisa.

Da 1. til 4. trinn fikk møte på skolen igjen ble klassene delt inn i grupper på 15 elever per lærer. Smittevernveiledere for øvrige skoletrinn er også allerede på plass.