Arbeiderpartiet stanser all valgkamp torsdag

Trøndelag Arbeiderparti stanser all valgkamp til over helgen, mens hele partiet får beskjed om å stoppe opp i dag, melder Dagbladet.

Avisen får bekreftet fra Arbeiderpartiet at partiet sentralt tar pause i all valgkamp torsdag som følge av Ingrid Aunes (33) bortgang. Aune sto til gjenvalg som ordfører i Malvik, og Trøndelag Ap utsetter nå all valgkamp over helgen.

– Vi blir nødt til å ta ting litt etter hvert og kommer til å behøve bistand fra Fylkesmannen og Valgdirektoratet i tida som kommer. Vi står jo framfor et kommunevalg som gjør denne saken enda vanskeligere. Men i dag er våre tanker hos Ingrids nærmeste, sier rådmann i Malvik, Carl-Jakob Midttun, til Dagbladet.

Malvik-ordføreren og kjæresten Eivind Olav Kjellbotn Evensen (43) døde i en båtulykke i Namsos natt til torsdag.