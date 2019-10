Arbeiderpartiet vil frata Jehovas vitner statsstøtte. Hvor fornuftig er det?

Arbeiderpartiet går i strupen på Jehovas vitner, og vil nekte dem statsstøtte. Fordi?

Jehovas vitner har et fullstendig antikvert syn på kvinners og homofiles rettigheter. I tillegg har vitnene forbud mot å stemme i valg, og kaster ungene ut i evig fortapelse hvis de svikter sitt opphavs bibelsyn. Abort sidestilles med drap.

Grunnlovsfestet religionsfrihet

Et strengt regime, for å si det forsiktig. Men er ikke religionsfriheten grunnlovsfesta her i landet? Kan Staten da blande seg inn i et trossamfunns indre liv? Hvis vi skal legge menighetens syn på kvinners plass i forsamlinger og hensynet til homofiles rettigheter til grunn - hvor mange trossamfunn utafor den såkalte folkekirka vil da være støtteberettiga? Skal moskeene påbys å ikke fysisk skille kvinner og menn under bønnen? Gjør de ikke det, så mister de statsstøtta?

Jeg sokner verken til Bibelen eller Koranen, men skjønner at disse skriftene kan leses og tolkes på forskjellig vis. Noen leser Bibelen slik at kvinner skal være mannen underordna, at kvinner for Guds skyld ikke må tale i forsamlinger. Sånn må det være, vil de si - for det står i Bibelen! Så skal den moderne staten si at dette får dere ikke lov til å mene - det strider mot likestillings- og diskrimineringsloven!?

Om jeg var medlem av Jehovas vitner ville jeg ganske sikkert ha spurt meg sjøl: Hvilken lov veier tyngst - likestillingsloven eller Bibelens lov?

Da det var forbudt å være homo

Er det kanskje på sin plass å minne om at forbudet mot homofili ble oppheva i dette landet så seint som i 1972? For mindre enn 50 år siden var det altså forbud mot en praksis som Arbeiderpartiet i dag vil gjøre til et vilkår for å få innvilga statsstøtte.

Det fins bare én fornuftig utgang på dette spørsmålet:

Kutt all offentlig støtte til trossamfunn!

Medlemmene i Misjonssambandet, Hedningsamfunnet/Ateistene, Human-Etisk Forbund, Den norske kirke, Metodistkirken, Jehovas vitner, Islamic Cultural Center - la dem sjøl betale for sine mer og mindre mystiske seremonier og livssynsmessige/religiøse ståsted.

På linje med Frp

I dette spørsmålet er jeg på linje med Fremskrittspartiet, det eneste partiet som meg bekjent har programfesta å kutte all offentlig støtte til trossamfunn.

Siv Jensen - her har du 5 milliarder å hente! Kuttene i brilleglassene til småbarnsfamiliene er på skarve 100 millioner!