Arbeiderpartiets vingling fører velgerne bak lyset

- Dessverre er Ap definitivt ute av diskusjonen når det kommer til ansvarlig innvandringspolitikk, mener Frps innvandringspolitiske talsperson.

Av Jon Helgheim, innvandringspolitisk talsperson i Fremskrittspartiet



Dette er en kommentar. Det er skribentens holdning som kommer til uttrykk.

Arbeiderpartiet sa i 2019 at de skulle stramme inn innvandringspolitikken og gå fra asylsøkere til flere kvoteflyktninger.

De mente asylsystemet er grunnleggende urettferdig, og at det er TV-bilder som styrer hvem som skal få hjelp. Folk må betale dyrt til menneskesmuglere, og de asylsøkerne som lykkes, sniker i køen foran kvoteflyktninger som trenger det mer.

Les også: Ordførere vil ha barn fra Moria-leiren, men skyver regningen videre til staten

For godt til å være sant

Dette var gledelige toner fra Arbeiderpartiet, og det hørtes nesten for godt ut til å være sant. Partiet hadde kanskje lært noe av det fatale initiativet fra 2015 om å hente 10.000 fra Syria, og at det senere kom 30.000? Dessverre var det for godt til å være sant.

Partiledelsen og Masud Gharahkhani ble raskt overkjørt av grasrota og lokalpolitikere, som var i harnisk over partiets nye linje.

Hjerteromspolitikerne i partiet, som ser ut til å ha ubegrenset tilgang på godhet i form av andres penger, lagde opprør.

Moria-saken har satt et endelig punktum for Arbeiderpartiets retningsvalg i innvandringspolitikken. Det er de innvandringsliberale kreftene som har vunnet på alle fronter. Det er igjen TV-bildene som skal styre Aps innvandringspolitikk.

Les også: 19 milliarder til Moria-flyktninger

Tåkelegging og bløff

Riktignok vil ikke partiledelsen og Gharahkhani uten videre innrømme dette. De forsøker seg derfor på en regelrett bløff for å tåkelegge at de nå, nok en gang, vil åpne grensene. Sist var det snakk om å hente 10.000 flyktninger. Nå er det langt verre, for nå vil Ap hente asylsøkere med et uavklart beskyttelsesbehov.

I april sa Ap nei til å hente noen fra Moria, da de ville prioritere kvoteflyktninger som faktisk trenger det mye mer.

KRITISERER: Frps Jon Helgheim mener Arbeiderpartiet vingler fælt i innvandringsdebatten. Foto: Vidar Ruud (NTB scanpix)

Det ble som vanlig intern uro og etter kort tid snudde de og sa de ville hente 500 flere kvoteflyktninger, men at disse kan være asylsøkere fra Moria. Det er i praksis umulig.

500 flere kvoteflyktninger kan ikke under noen omstendigheter være asylsøkerne fra Moria, da det ikke finnes kvoteflyktninger i Moria-leiren. Det er åpenbart at det er asylsøkere Ap vil hente, og da forventer jeg at de må være ærlige om nettopp det.

Les også: Forslaget kan endre Norges asylpolitikk fullstendig

TV-bilder og mer rabalder

Det har nå kommet flere TV-bilder og dermed nye opprør i Ap. Derav de nye utspillene om å hente flere enn 50 fra Moria. Men de kommer ikke med noe antall.

De sier at vi må hjelpe så mye som det trengs. Dersom Ap mener det vil hjelpe å hente asylsøkere fra Moria, hvorfor ikke hente 10.000 på nytt? Det er omtrent så mange som er igjen.

At det finnes flere hundre flyktningeleirer rundt om i verden med minst like dårlige forhold, der flyktningene ikke har reist gjennom en rekke trygge land, slik som de i Moria-leiren, bryr ikke Ap seg om.

De andre leirene har ikke TV-kameraer, dermed kan det være det samme med dem.

Løsning: en dramatisk endring av asylinstituttet

Norge har tidligere hentet cirka 1.600 asylsøkere fra Hellas.

Resultatet ble bare at det kom enda flere og situasjonen i Moria-leiren ble verre.

Les også: Medier: Tyskland vil hente 1.500 asylsøkere fra greske øyer

Løsningen bør være en dramatisk omlegging av asylinstituttet for å få slutt på at tusenvis lokkes ut i lidelse og nød hver år. Hellas må få hjelp til å håndtere situasjonen og grunnløse asylsøkere må returneres. Hjelp må settes inn til reelle flyktninger i nærområdet, der vi treffer langt flere av de som trenger det mye mer, samtidig som vi kan forhindre at de blir tvunget til å flykte videre.

Dessverre er Ap definitivt ute av diskusjonen når det kommer til ansvarlig innvandringspolitikk.