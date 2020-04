Arbeidslivets karneval

De lavest lønnede blant oss er plutselig blitt de viktigste arbeiderne, men det gir neppe noen langvarig lønnsvekst.

Høy blir lav, lav blir høy og den maktesløse får for et øyeblikk bestemme spillereglene.

I byer som Venezia, New Orleans og Rio er karnevalsmaskene byttet ut med munnbind , og vi andre har fått lære oss at arbeidslivets hierarkier er snudd på hodet for noen uker.

Karnevalets logikk

Karnevalets logikk har tatt over, og plutselig er det ikke direktører og konsulenter som er de viktigste; det er sykepleiere, søppeltømmere, renholdere og butikkansatte.

De lavest lønnede blant oss er i pestens tid blitt de viktigste av oss, de som holder samfunnet i gang mens vi andre gjemmer oss på våre hjemmekontorer.

I dag forbinder vi karnevalet med fest, masker og vakre kostymer, men i middelalderens Europa var det en sosial sikkerhetsventil, der både kirkelige og verdslige autoriteter i en kortere periode kunne utfordres og latterliggjøres.

Oppdemmet sosial aggresjon

Etablerte makthierarkier ble snudd på hodet, og folk fikk gjøre narr av det høytidelige og det hellige. Karnevalet fungerte som et utløp for oppdemmet sosial aggresjon.

Slik unngikk man at aggresjonen gikk over i opprør og revolusjon, og etter karnevalstiden kunne verden gå tilbake til sin vante, svært så skjeve gang sosialt sett.

Det samme kan skje denne gang også. Når pesten har forlatt oss og maskene igjen kommer av. Når jobben i kassa på Rimi igjen blir bildet på jobben ingen vil ha. Når østeuropeiske innvandrere igjen plukker våre jordbær. Når sykepleiernes lønnskrav igjen settes på vent.

Notorisk kort hukommelse

Og slik vil det sannsynligvis gå, for menneskets hukommelse er notorisk kort, og samfunnets maktstrukturer stikker dypere enn et virus kan nå.

Eller kanskje ikke? Store framskritt i europeisk historie har gjerne kommet etter dype kriser; fra den mykenske sivilisasjons undergang og Romerrikets sammenbrudd, via Svartedauden og Første verdenskrig til Sovjetunionens oppløsning.

Flere har allerede antydet at denne krisen kan få lignende, mer permanente følger. Det virker dessverre nokså historisk nærsynt.

Det bør holde å studere listen over for å skjønne hvorfor karnevalet kan virke som en mer passende metafor for denne krisen enn Romerrikets fall.

Facebook og båtpuss

Fredag markeres 1. mai, arbeiderklassens internasjonale kampdag. Denne gang primært på Facebook, for de som ikke velger båtpussen dette året også.

Og hendelsene de siste ukene har gitt de lavtlønnede ny ammunisjon til sine krav. Både denne dagen og de kommende uker og år.

Det er noe iboende meningsløst i at de som slåss i frontlinjen mot dette viruset er blant de av oss som tjener minst.

Det er også et faktum at mange av de som rammes hardest økonomisk nå, er blant de som har minst fra før; unge arbeidstakere, løsarbeidere, serveringspersonell, frilansere. Mens de fleste i den velbergede middelklasse fortsetter som før, om enn fra eget hjem.

Grunn til ettertanke

Det gir grunn til ettertanke. Det gir også et solid grunnlag for lønnsforhandlinger, i hvert fall i den nærmeste framtid. Deretter går antakelig det meste tilbake til slik det var før. Dessverre.

Så langt har 217.000 mennesker dødd av korona. Spanskesyken drepte rundt 50 millioner. Asiasyken 2-4 millioner.

Skulle ikke koronaviruset komme tilbake i en ny og dødeligere form til høsten, ender nok dødstallene kun litt høyere enn etter en litt streng influensavinter, og etter hvert kommer vaksinen.

Klassisk pestmaske

En av de klassiske maskene under det venetianske karnevalet er en nebblignende kreasjon basert på de masker fortidens pestleger bar for å unngå smitte.

Det er ikke ute grunn den er spesielt populær i Venezia, den internasjonale havnebyen innerst i Adriaterhavet var spesielt utsatt for pest, og på det meste døde en tredjedel av byens innbyggere i løpet av et år.

Men Venezia forble Venezia, med sine doger, sine gondolførere og sitt strenge, sosiale hierarki.

Så de underbetalte heltene i første linje får nyte skrytet mens det varer, for det meste tyder på at det samme vil skje når vi søker normaliteten etter denne pesten.