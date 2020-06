Arbeidsulykke i Trondheim - mann kjørt til St. Olavs

En mann skal trolig ha fått en betongskjærer i hodet ved Saupstad skole

- Vi har ikke hørt noe om hvordan det går med vedkommende, men han er sendt i ambulanse med skader i hode og ansikt. Han har sannsynligvis fått en betongskjærer i hodet. Jeg vet ikke hvordan verktøy det er, men skadene var slik at han var kjørt rett til sykehuset, sier operasjonsleder Stig Roger Olsen til Nidaros.

Det opplyses videre at mannen er i 40-årene, og at hendelsen skjedde på et anleggsområde ved Saupstad skole. Politiet er fortsatt på stedet for å avhøre et vitne, men foretar også en åstedsundersøkelse.