Arendalsuka lar seg bruke av en nazist

Jeg er selv jøde. Store deler av min familie ble sendt i konsentrasjonsleire, og kom aldri tilbake. Arendalsukas naive villighet til å bidra til spredning av nazistisk tankegods og propaganda skremmer meg.

Under et møte før helgen bestemte Rådet for Arendalsuka at både Alliansen og Sian skal få delta med arrangement og stand på Arendalsuka. Dette begrunnes i "ytringsfrihetens vide rammer og demokratiets behov for å la alle stemmer slippe til".

Alliansens leder, Hans Jørgen Lysglimt Johansen, sier til Nettavisen at han hele tiden trodde at fornuften ville seire og at ytringsfrihet skulle gå først (kilde: NA).

Lysglimt Johansen er velkjent for sine historieløse, rasistiske, konspiratoriske og antisemittiske holdninger og uttalelser, holocaust-fornektelse og generelt et skremmende nedsnødd menneskesyn. Johansen omtaler homofile som svin, han har åpent oppfordret til statskupp, til å skyte statsministeren ved festningen og gjeninnføring av "jødeparagrafen" (utestenge jøder fra Norge). Som en liten rosin i hat-pølsa hevder han også at jøder er barbariske mennesker besatt av demoner (Twitter). Det bør være umulig å ikke sette hans holdninger og uttalelser i direkte kobling til nazismen.

Skal en som lirer av seg så mye paranoid, farlig og hatefull propaganda få enda en talerstol? Skal han, med sitt forkvaklede verdensbilde, tildeles en scene - alt på bekostning av andres følelse av trygghet?

Argument om at "vi må alle høre på rasistene, nazistene og fascistene" er bare noe piss folk sier når de ikke har noe å frykte fra rasistene, nazistene og fascistene. Jeg er selv jøde. Store deler av min familie ble sendt i konsentrasjonsleire, og kom aldri tilbake. Arendalsukas naive villighet til å bidra til spredning av nazistisk tankegods og propaganda skremmer meg.

Nei, det hjelper ikke å begrunne det i ytringsfrihet, demokrati og fandens oldemor. Mannen har plenty av plattformer å ytre seg på - all den tid han er SVÆRT aktiv på diverse sosiale medier med mer. Å nekte ham en scene er ikke knebling eller en trussel mot ytringsfriheten, det er å ta ansvar for det stigende volumet av hat vi ser i det norske ytringsklimaet. Det er å ta et valg med hensyn til hvilke holdninger man selv vil bidra til å spre. Det er å ta på alvor at retorikk har makt, og retorikken til Lysglimt Johansen er livsfarlig. Tanken på alle som lar seg forføre av denne formen for propaganda, servert fra en smilende og dresskledd herremann, er ekstremt skremmende. Det er utenfor min fatteevne at Arendalsuka igjen, og aktivt, vil bidra til spredningen. At de igjen lar seg bruke som nyttige idioter for nazisten Lysglimt Johansen.

Og vær så snill - ikke kom trekkende med at troll sprekker i dagslys. Ikke kom trekkende med at han må få tale, slik at kritiske røster kan stille sine kritiske spørsmål. Vi så alle hvordan det gikk da Steve Bannon besøkte nordiske mediedager. Demagogen fikk uimotsagt ture frem med rælet sitt.

Lysglimt Johansen er ikke et troll, og han sprekker ikke ved å få delta på Arendalsuka. Han vokser, smiler bredere og tiltrekker seg flere utskudd.

Ytringsfrihet. Demokrati. Vårt samfunns viktige bærebjelker brukes her som som forsvar for en mann som selv har tatt til orde for å forkaste det samme demokratiet han nå gjemmer seg bak. Hva blir det til, Lysglimt Johansen? Er du for eller imot demokratiet?