Årets «fredsprisvinner» hyllet Trump som Amerikas neste president

WFP-sjef David Beasley sier han ble målløs da han fikk vite om tildelingen av Nobels fredspris.

Fredag formiddag ble det kunngjort at årets Nobels fredspris gikk til Verdens matvareprogram (WFP).

- Jeg tror det er første gang i mitt liv at jeg ikke har hatt ord. Det var bare så sjokkerende og overraskende, sier WFP-sjef David Beasley til nyhetsbyrået AP, ifølge NTB.

Beasley befinner seg i Niger og fikk høre nyheten fra en medarbeider som akkurat var blitt informert av AP.

Selve fredsprisen gikk riktignok ikke til Beasley, men han er likevel WFPs øverste representant.

Hyllet Trump

Beasley er tidligere republikansk politiker, og tjenestegjorde én periode som guvernør for delstaten Sør-Carolina på 1990-tallet. Beasley har også tidligere vist støtte til Donald Trump før han ble valgt til president.

Det skjedde i november i 2015, da Beasley hyllet og introduserte Trump under et arrangement på Wofford College som «USAs neste president» og «mannen som vil gjøre Amerika stort igjen», ifølge nettstedet The State.

Beasley sa til journalister etter introduksjonen at han ville ha gitt samme introduksjon til alle presidentkandidater, og at han ikke kom med noen offisiell støtteerklæring til Trump.

- Dette var en veldig snill introduksjon for en kandidat som jeg mener har røsket opp i establishmentet. Han har vært bra for partiet, og jeg synes han har vært bra for diskusjonen i denne kampanjen, sa Beasley.

- I et sånt forum som dette, har jeg sagt at når jeg er i landet og er tilgjengelig, så vil jeg introdusere hvilken som helst av kandidatene. Dette var bare tilfeldigvis den første gangen jeg hadde mulighet, sa han.

- Jeg har stor respekt for Donald Trump. Jeg er kanskje ikke enig med ham i alle saker, men han har bidratt med teft og livlige diskusjoner. Jeg tror han har vært bra for den politiske debatten, sa Beasley.





- Trump vil gjøre Amerika stort igjen

- Skal du introdusere alle (kandidatene) som den neste presidenten i USA? spurte en journalist.

- Vel, vi får vente og se, sa han.

- Du kalte ham også for mannen som vil gjøre Amerika stort igjen? spurte en annen reporter.

- Jeg tror at Donald Trumps drømmer og hans visjon vil gjøre Amerika stort igjen, svarte han.

Beasley ble nominert til WFP-stillingen av USAs tidligere FN-ambassadør Nikki Haley.

- Utrolig støtte fra Trump

I et intervju med Politico tidligere i år, nektet Beasley å kommentere på hva han mente om presidentskapet til Trump, men kunne imidlertid svare følgende:

- Som en FN-tjenestemann kan jeg ikke kommentere på politikk. Men jeg kan kommentere på den utrolige støtten WFP har fått fra Trump-administrasjonen, og fra Demokrater og Republikanere på Capitol Hill. USAs bidrag til WFP var på 1,9 milliarder dollar da jeg begynte i april 2017, og i dag er den på 3,4 milliarder, sa Beasley i intervjuet som er fra februar måned.

- Det er mulig de kjemper som hunder og katter i omtrent alle saker, men administrasjonen og begge partier har virkelig kommet sammen for å hjelpe sultne jenter og gutter rundt om i verden, og dette er et vakkert syn, eller enda bedre - et moderne mirakel, sa han i intervjuet.

Fakta Fakta om Verdens matvareprogram ↓ Fakta om Verdens matvareprogram (WFP) * FN-organisasjon, verdens største humanitære organisasjon, med mål å bekjempe sult og fattigdom. * Opprettet i 1963, som en del av «mat for fred-programmet». * Treårig prosjekt som ble utvidet. * Driver i dag nødhjelpsarbeid og utviklingsprosjekter med rundt 11.000 ansatte. * Bidrar med mat og hjelp til 86 millioner mennesker i over 80 land. * Får ikke kjernebidrag fra FN, men finansieres med frivillige bidrag fra stater, private organisasjoner, bedrifter og privatpersoner. * Norge er en av de største bidragsyterne (Kilde: fn.no)

- En trygg pris

Årets Nobels fredspris til Verdens matvareprogram (WFP) blir godt tatt imot fra ekspertisen innen fredsforskning.

Direktør for Institutt for fredsforskning (PRIO), Henrik Urdal, er godt fornøyd med valget til Nobelkomiteen.

- Dette er en riktig, viktig og på sett og vis en trygg pris. Komiteen er spesifikke på at dette er en pris som peker på internasjonalt samarbeid, og det er en generell kommentar til at vi har sett en svekking av multilateralt samarbeid på den internasjonale arena, sier Urdal til Nettavisen.

- Vi hadde WFP på første plass på vår liste for to år siden, så vi er åpenbart i forkant av Nobelkomiteen. Dette er en pris som svarer veldig godt på en av vår tids store utfordringer, nemlig flyktningspørsmålet, og hvordan verden må svare for de humanitære konsekvensene. Dette er en av de store temaene som det er viktig å peke på, sier Urdal.

Gjettet riktig

Da Nettavisen snakket med direktør Dan Smith ved fredsforskningssenteret SIPRI torsdag, gjettet han at det ville bli enten FN eller Verdens matvareprogram (WFP) som skulle få prisen hvis Nobelkomitéen valgte å hedre en institusjon.

- Ja, jeg fikk rett. Som jeg sa i går, så er matsikkerhet et fundament for menneskelig sikkerhet. Omfanget av sult i verden øker og voldelige konflikter øker, og Verdens matvareprogram gjør en enorm innsats for å begrense begge deler. Dette er en veldig formålstjenlig pris til verdens største humanitære organisasjoner, sier Smith til Nettavisen.

Norge er en stor bidragsyter

Norge er en stor bidragsyter til Verdens matvareprogram. Ifølge Bistandsaktuelt legges det opp til en norsk bevilgning til Verdens matvareprogram på 300 millioner kroner i såkalt kjernestøtte i forslaget til statsbudsjett for neste år, noe som er på samme nivå som i 2019 og 2020.

Fremskrittspartiet har kanskje ikke markert seg som den fremste forkjemperen av norsk bistand, men partilederen mener årets fredsprisvinner er en verdig prisvinner.

- Vi gratulerer Verdens matvareprogram med fredsprisen. Organisasjonen gjør en viktig jobb for å få frem mat i konfliktområder. Mat er helt grunnleggende, særlig under krig og konflikt er mat det mest basale behovet, kommenterer Siv Jensen.



- Koronapandemien har vist oss hvordan folk her hjemme har hamstret matvarer, da kan man bare tenke seg hvordan dette er i konfliktområder hvor tilgjengeligheten er mye mindre, sier Jensen.



- Hjelp til krig og krigsområder er noe Frp alltid har vært opptatt av. Og dermed mener vi også at det er en verdig vinner, sier hun.