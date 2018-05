Årets første høysommerdag: Solen skinte over hele Norge

Ålesund gikk av seieren i kampen om landets første høysommerdag, etter at Brusdalsvatn målestasjon målte 26,7 grader tirsdag ettermiddag.

Mandag meldte meteorologene på Twitter at det på tirsdag ville ligge an til å bli over 25 grader enkelte deler av landet. Det fikk de helt rett i.

Ved 14-tiden ble det registrert 26,7 grader ved Brusdalsvatn målestasjon i Ålesund kommune.

Tirsdag skinte solen over hele Norge samtidig (se Meteorologenes satelittfoto under)

Hele Sør-Norge var preget av sommerstemning på årets så langt varmeste dag, mens det i nord var litt kaldere. Men ifølge meteorologene på Twitter vil det bikke over 20 grader også i nord i løpet av de neste dagene.

Med godværet skjer også andre ting. Denne uken er det varslet ekstrem spredning av bjørkepollen på Østlandet. Også nedover Sørlandet og kysten opp mot Sogn og Fjordane ventes det kraftig spredning.

Satellittbildet fra tirsdag ettermiddag viser sol over så godt som hele landet! Høyeste temperatur i #Norge i dag ble målt i Brusdalsvatn i Møre og Romsdal med 26,7 grader, mens Lade i Trøndelag nådde 25,0 grader. Dette er de høyeste temperaturene i Norge så langt i år. pic.twitter.com/eKfHY9YpuI — Meteorologene (@Meteorologene) May 8, 2018

Solslyng på to jernbanestrekninger



Både Østfoldbanen og Dovrebanen fikk problemer på grunn av solslyng tirsdag. Østfoldbanen ble stengt i flere timer, og på Dovrebanen fikk to vogner sleng.

Østfoldbanen ble tirsdag ettermiddag stengt mellom Fredrikstad og Råde på grunn av årets første solslyng, forklarer medievakt Linda-Theres Trondsen i Bane Nor.

– Det er ikke så mye vi får gjort, man må dessverre bare vente. Vi håper på at det løser seg i løpet av kvelden når temperaturen synker, sier hun til NRK.

Solslyng oppstår når metallet i skinnene utvider seg på grunn av varmen, slik at skinnene bukter seg. NSB og Bane Nor bekrefter at de også har hatt et uhell på jernbanelinjen like sør for Vinstra i Gudbrandsdalen. Passasjer Ragnar Møller trodde det var en avsporing.

– Det var så kraftig at bagasje datt ned fra hyllene og folk datt ut i midtgangen, sier han til NRK.

Først etter en halvtime ble toget stanset og kontrollert. Kommunikasjonssjef i NSB, Åge-Christoffer Lundeby, bekrefter at to vogner fikk skader.

