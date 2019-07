Arfan Bhatti har sendt krav om 301.000 kroner i Nav-penger fra staten

Var siktet i våpensak i nesten to år. Så ble den kjente islamisten frikjent etter at saken ble henlagt. Nå vil han ha erstatning.

Kvelden 16. mai 2017 ble det store overskrifter i avisene da Arfan Bhatti ble pågrepet, siktet for ulovlig befatning med skytevåpen. Politiet mener han hadde hatt befatning med fire skytevåpen, deriblant én maskinpistol.

Han ble også varetektsfengslet.

Etter nærmere to år, ble han frikjent i saken. Politiadvokat i Oslo, Anne Cathrine Ingulstad Aga, innstilte på tiltale, men statsadvokat Jens Andenæs gikk mot den avgjørelsen og henla saken på bevisets stilling.

En medsiktet mann, som også er venn med Bhatti, uttalte til Nettavisen i oktober 2017 at politiet hadde gjort en feil, og at han var uskyldig.

Nå har den profilerte islamisten krevd staten for til sammen 536.000 kroner. Dette er penger for:

Tapt arbeidsfortjeneste da han ikke fikk lønn på nærmere fire måneder da han satt varetektsfengslet. Dette utgjør 109.000 kroner.

Tapte dagpenger fra Nav, inkludert fremtidige tapte dagpenger, frem til mai 2018. Dette utgjør 301.000 kroner.

Oppreisningserstatning (erstatning for ikke-økonomiske tap), som utgjør 111.000 kroner.

Erstatning for TV som ble ødelagt i forbindelse med ransakelse av hans bolig. Verdien på TV-en anslås til 15.000 kroner.

- Jeg benytter min rett til å få dekket tapt arbeidsinntekt, samt erstatning og oppreisning etter nok en gang å ha blitt straffeforfulgt og fengslet uberettiget som følge av politiets personforfølgelse, skriver Bhatti i en mail til Nettavisen.

Advokat Bernt Heiberg representerer Arfan Bhatti (bildet er tatt ved en tidligere anledning). Foto: Farid Ighoubah / Nettavisen

- Moderat og rimelig krav

Det er hans advokat, Bernt Heiberg, hos Advokatfirmaet Elden, som har fremmet kravet på islamistens vegne.

- Vi mener kravet er moderat og rimelig. Straffeforfølgelsen har hatt store økonomiske konsekvenser, når det har ført til at en uskyldig mann ble revet ut av arbeidslivet. Etter vårt syn er det klart at politiet må bære risikoen for dette. Han forklarte seg grundig i det første avhøret, men politiet valgte likevel å fortsette etterforskningen uten at det var noe grunnlag for det, sier Heiberg til Nettavisen.

- Kunne han bidratt med noe mer i oppfølgende avhør?

- Ettersom han forklarte seg om det han kunne i det første avhøret, så han ikke grunn til å gå i ytterligere avhør, da han uansett ikke hadde mer å tilføye.

Ingulstad Aga har ikke besvart henvendelser, og kommunikasjonsavdelingen i Oslo politidistrikt opplyser at ingen andre kommer til å svare på spørsmålene som er oversendt fra Nettavisen.

I kravbrevet heter det:

«Bhatti mistet sin faste jobb i XX (navn på bedriften, red. anm.) AS våren 2018. Det anføres at den uberettigede straffeforfølgningen mot ham, med en bred mediedekningen av saken var medvirkende årsaker til dette. Som følge av at Bhatti mistet jobben måtte han søke om å få dagpenger fra Nav fom. mai 2018.»

På grunn av at islamisten satt varetektsfengslet, og dermed var uten inntekt i nesten fire måneder, tjente han 16.283 kroner for lite i 2017 til å kvalifisere for dagpenger fra Nav.

Derfor inkluderer kravet, på totalt over en halv millioner kroner, tapte fremtidige Nav-penger, til mai 2020. Dette fordi han ville hatt krav på dagpenger i to år fra mai 2018.

I kravbrevet heter det videre:

«Bhatti er enda ikke i arbeid, politiets uberettigede straffeforfølgning har medført at det er tilnærmet umulig for ham å få et arbeidstilbud. Det er dermed usannsynlig at han vil få arbeid innen utløpet av 104 ukersperioden (...). Samlet tapsperiode for dagpenger er dermed 104 uker fra mai 2018 til mai 2020. Tapte dagpenger er i denne perioden kr. 300. 872 kroner, som kreves erstattet.»

Anne Cathrine Ingulstad Aga, politiadvokat i Oslo (arkivfoto). Foto: Farid Ighoubah / Nettavisen

Politiet og media får skylden

Da Bhatti ble løslatt 7. september 2017, hadde han sittet i varetekt i 112 dager. Den ekstreme islamisten uttalte i et intervju i 2002 at han lever for islam, og hater norske verdier. Han mener likevel det er uproblematisk å kreve velferdsgoder fra den norske staten.

- Du har tidligere uttalt at du hater Norge og norske verdier, er dette noe du mener fremdeles?

- Alle land og mennesker har både gode og dårlige verdier. Jeg står solid ved verdiene jeg verdsetter og hater. Relevansen i forbindelse med artikkelen fra 2002, med tanke på norske verdier jeg hater, kommer klart frem i artikkelen. Det er intet fra meg der som sier at jeg hater absolutt alle norske verdier, skriver Bhatti i mailen.

- Når det gjelder dagpenger fra Nav, er det et krav jeg har fremmet etter å ha mistet jobben som følge av politiets forfølgelse og stigmatisering, og som følge av at media blåser opp og minner offentligheten om min fortid. Hvorfor erstatningen er riktig, kommer klart frem i det fremsatte kravet.

- Kunne du gjort noe selv, slik du ser det, for å forhindre at etterforskningen dro så langt ut i tid? Kjenner du til opplysninger i saken, som kunne bidratt til oppklaring, men som ikke ble gitt politiet?

- Jeg kunne ikke bidratt noe mer i etterforskningen, fordi jeg ikke hadde kunnskap om selve saken. Dette underbygges også av saksdokumenter. Jeg kjenner til den ene medsiktede i saken, som det nå er tatt ut tiltale mot, men utover det visste jeg ikke noe om saken.

I erstatningskravet, som Nettavisen har fått tilgang til, kommer det frem at politiet ransaket og tok beslag i Bhattis leilighet i Oslo, og en Volvo, som han disponerte samme kveld som han ble pågrepet.

Nye ransakinger ble gjennomført i bilen 18. mai 2017 og i boligen 17. juni. Det ble også tatt beslag i teledata.

Langs saksbehandling

Etter det Nettavisen fikk opplyst skal politiet ha hatt den ekstreme islamisten under oppsikt «over en viss tid» før Bhatti ble pågrepet. Det var også ekstra overvåking og spaning på ham og andre i det islamistiske miljøet på Østlandet, kvelden før nasjonaldagen 2017.

Det er først Oslo politidistrikt som skal vurdere kravet som nå er fremmet, før de sender en innstilling til Oslo statsadvokatembeter. Deretter sendes saken inn til Statens sivilrettsforvaltning, som fatter den endelige beslutningen. Det vil trolig ikke foreligge en endelig avgjørelse før om 12 - 24 måneder.

Det totale kravet utgjør 536.295 kroner. Dette er tredje gangen Bhatti krever erstatning fra den norske staten. Foto: Faksimile

Dersom Bhatti ikke er fornøyd med det endelige resultatet, kan han saksøke staten.

- Vårt krav er utmålt i tråd med gjeldende praksis. Oppreisningserstatningen er moderat, og når det gjelder det økonomiske tapet er det foretatt en moderat beregning av hva som er hans økonomiske tap på grunn av uberettiget straffeforfølgning. Dette krever vi selvsagt at staten dekker, sier Heiberg.

Etter henleggelsen varslet den profilerte islamisten at det ville komme et erstatningskrav på «flere hundre tusen kroner». Bhatti har tidligere en rekke dommer for vold, trusler og utpressing. Men de seneste årene er han ikke dømt for noe.

Har fått erstatning tidligere

Han har også blitt frikjent flere ganger, etter å ha vært siktet i straffesaker. Dette er tredje gang Bhatti krever erstatning fra staten etter urettmessig straffeforfølgelse.

I 2005 ble han tilkjent erstatning på cirka 50.000 kroner, etter å ha blitt frikjent for en skyteepisode på Sognsvann i Oslo i 2004.

Så sent som i november i fjor ble den ekstreme islamisten tilkjent 118.000 kroner i erstatning og saksomkostninger i Oslo tingrett, etter å ha saksøkt staten. Avgjørelsen ble ikke anket, og er rettskraftig (den er endelig). At Bhatti vant frem fikk tidligere justisminister Sylvi Listhaug (Frp) til å rase.

- Norge er en rettsstat hvor vi behandler alle våre borgere likt i henhold til loven. Det er selvsagt at Arfan Bhatti skal behandles på samme måte, sier Heiberg.

Etter at Oslo statsadvokatembeter overprøvde Oslo politidistrikts avgjørelse om å tiltale Bhatti i våpensaken fra 2017, og dermed frikjente ham, har ikke politiet gitt kommentarer i saken.

Bhatti reagerer på at de bare uttaler seg i forbindelse med pågripelser og siktelser av ham.

- Årsaken til det må du spørre dem om. Jeg ser på det som en feighet og patetisk opptreden. Når politiadvokat Ingulstad Aga og hennes kollegaer velger å skyte høyt og bommer, må de også klare å legge seg flat. Dette er også med tanke på bortkastede millioner av kroner som er brukt av folks skattepenger, i en sak der en person er uskyldig.