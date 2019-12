Ari Behns familie enormt takknemlige for støtten

Viser at Ari har betydd mye for mange, sier familien.

– Familien har bedt meg videreformidle at de er enormt takknemlige for den overveldende støtten og alle kondolanser de har fått i denne tøffe tiden. Det varmer å se at Ari har betydd så mye for så mange, sier Behns mangeårige manager Geir Håkonsrud på vegne av familien til NTB.

I løpet av kvelden i går var det flere som hadde tent lys og lagt ned blomster ved Karl Johan-statuen på Slottsplassen til minne om Ari Behn, som tok sitt eget liv 1. juledag.

I tillegg til blomster og lys var det flere håndskrevne hilsener som ble lagt ned ved statuen. På ett av kortene står det «Kjære Ari. Takk for alt, du er en vakker sjel. Hvil i fred».

På et annet står det «Du var et lys i et grått land».

Kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit kom med følgende uttalelse i går:

«For oss var Ari en god venn, et kjært familiemedlem og en fantastisk onkel, som vi delte mange av livets små og store øyeblikk med. Det er med stor sorg vi har mottatt budskapet om hans bortgang. Vi var alle veldig glad i Ari. Tankene våre går spesielt til Maud, Leah, Emma, prinsesse Märtha Louise og Aris nærmeste familie.»

Også sosiale medier har flommet over av hilsener og kondolanser.

Ari Behn og prinsesse Märtha Louise giftet seg i Nidarosdomen 24. mai 2002. De ble separert i 2016 og skilt i 2017.

De to har tre døtre sammen: Maud Angelica (16), Leah Isadora (14) og Emma Tallulah (11). De har hatt delt omsorg for barna.

Trenger du hjelp? Mental helse har åpent i jula og kan nås hele døgnet på telefon: 116123