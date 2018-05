Arild Hermstad: - MDG kan få 20 prosent

MDGs nye talsperson vil bli minister og tror partiet kan mangedoble oppslutningen sin.

- Jeg mener at Miljøpartiet De Grønne må bli et parti som er større enn Senterpartiet og må snart passere ti prosents oppslutning. Helst bør MDG begynne å nærme oss 20 prosent, sier Arild Hermstad (51), nyvalgt nasjonal talsperson i MDG, til Nettavisen.

Hermstad vant lørdag valget på landsmøtet og skal erstatte Rasmus Hansson som en av de to på toppen av MDG.

Han tror altså at partiet, som fikk skarve 3,2 prosent i valget i høst, kan mangedoble oppslutning i løpet av de neste årene.

- Vi trenger et miljøparti som vokser og truer de andre partiene hvis vi skal ha miljøpolitikk som fungerer, sier Hermstad.

GÅR TIL TOPPS: Arild Hermstad er ny nasjonal mannlig talsperson i MDG.

Vil i regjering

Talspersonen har også et ønske om å komme i regjering og ikle seg en ministerjobb.

- Jeg vil endre politikken i en grønn retning og de rollene som er best egnet til å gjøre det vil jeg gjerne ha. Så klart vi i MDG skal ha ministerposter. Det er det vi trenger for å løse miljøproblemene mange steder, sier han.

Mange har ment at MDG kan bli oppfattet som et ensaksparti, og Hermstad, som er tidligere leder i Fremtiden i våre hender, sier at de ønsker å gjøre MDG til et bredere parti. Han har likevel ingen planer om å slutte å snakke mye om miljø.

- Vi skal bli et bredt grønt folkeparti, men foreløpig har vi et stort potensial i å vise at miljø handler om mange ting, om næring, skole helse og samferdsel, sier Hermstad.

Kan miste jobben snart

Allerede til høsten skal MDG vurdere om de skal skrote dagens modell med to nasjonale talspersoner til fordel for en konvensjonell modell med kun én leder. Hermstad kan dermed snart miste stillingen sin. Han trekker frem den andre nasjonale talspersonen, Une Aina Bastholm, som en naturlig lederkandidat.

LEDER OG NESTLEDER: Une Aina Bastholm (t.v.) ble lørdag gjenvalgt som nasjonal talsperson i Miljøpartiet De Grønne. Hun får følge av Arild Hermstad som ny mannlig talsperson. Men snart kan hele talspersonmodellen blir skrotet.

- Vi skal ha en uravstemning i høst. Lander vi på en ledermodel, trer den i kraft i 2020. Jeg er veldig komfortabel med å få en nestlederstilling hvis Une stiller som leder.

- Du stiller ikke som motkandidat hvis Une Aina Bastholm vil bli leder?

- Jeg tror ikke det blir aktuelt, men dette er ikke noe jeg føler jeg må ta stilling til nå. Jeg har tenkt at Une er en veldig naturlig lederkandidat.

- Vil du selv gå inn for en ledermodell?

- Jeg har lagt merke til at både Rasmus og Une har tvilt seg frem til at en ledermodell er best. Det er et viktig signal. Min erfaring fra ledelse gjør at jeg tror jeg vil helle i samme retning , sier han.

