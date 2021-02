Unge Høyre politiker og 10. klassing Arina Aamir (15) sier at spesielt et kull taper på at eksamen avlyses.

Unntakene var: Muntlig eksamen for avgangselever i ungdomsskolen og videregående skole.

Eksamen for privatister.

En del yrkesfag som må ha eksamen for at studentene skal komme videre.



Dette er beslutningen om eksamen våren 2021: Alle skriftlige eksamener avlyses for elever. Alle muntlig-praktiske og praktiske eksamener avlyses for elever. Lokalgitt muntlig eksamen for 10. trinn gjennomføres. Lokalgitt muntlig eksamen for VG3 gjennomføres. Privatister og elever med behov for eksamen for å få vitnemål og fag- og svennebrev skal ha eksamen. Elever med rett til ny, utsatt og særskilt eksamen våren 2021gjennomfører eksamen sammen med privatistene. Fag- og svenneprøver avlyses ikke, men gjennomføres etter gjeldende smitteverntiltak. Standpunktkarakterer for alle fag det ikke er muntlig eksamen i settes i uke 23. Standpunktkarakterer i fag der det er muntlig eksamen, settes i uke 22. Skal gjennomføres. Det ses på muligheter for å organisere en annen type ekstern vurdering for elever som ikke får eksamen. Kilde: regjeringen.no - Dette er ekstremt urettferdig, spesielt for 2004-kullet som er de store skoletaperne i denne pandemien. De fikk ikke eksamen siste år på ungdomsskolen og får ikke eksamen nå i sitt første år på videregående skole. Dermed får de ikke ta eksamen før andre år på videregående, når de er så nære å være avgangselever. De mister veldig viktig øving i å ta eksamen, sier Arina Aamir. 10. klassingen er nestleder i Aker Unge Høyre. Les også: Melby med tung avgjørelse: - Det er et svært inngripende tiltak Hun er glad for at avgangselever i ungdomsskolen og videregående skole får avholde muntlig eksamen. - Det viktigste er at avgangselever får avholdt eksamen. Vi har hele tiden visst at skolen måtte tilpasse eksamen til koronasituasjonen, og da er det en fin løsning av muntlig blir avholdt, sier hun. - Det er flott at også vi i 10. klasse får avholde muntlig eksamen, og så visste vi jo at den må tilpasses koronasituasjonen i skolen. Elevorganisasjonens leder Kristin Schulz sier til NRK at hun er glad for at skriftlig eksamen er avlyst. Hun mener imidlertid at også muntlig eksamen burde ha blitt avlyst.

