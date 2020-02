Arkeologer kan ha funnet graven til Romas grunnlegger

En gruppe arkeologer offentliggjorde fredag det oppsiktsvekkende funnet av det de tror kan være graven til Romas grunnlegger Romulus.

Helligdommen som er avduket, stammer fra om lag 600 år før Kristus. Den er dedisert til Romulus. Ifølge myten grunnla han Roma med sin tvillingbror Remus og ble rikets første konge etter å ha drept broren.

Funnet består av en 1,4 meter lang sarkofag i stein som ble avduket i Roma fredag. Foto: Andrew Medichini / AP / NTB scanpix

Drapet skal ha funnet sted 21. april i år 753 før Kristus.

I en uttalelse fra den arkeologiske parken ved Colosseum heter det at funnet består av en 1,4 meter lang sarkofag i stein og en sirkelformet konstruksjon, som antas å være et alter.

Gravens beliggenhet under Forum Romanum er i samsvar med beskrivelser av Romulus' grav i antikke tekster.

Det er uklart hvordan Romulus døde. En versjon er at han forsvant under mystiske omstendigheter i en storm, mens en annen er at han ble drept og skåret i biter av medlemmer av det romerske senatet.