Armenias regjeringsparti lover å støtte opposisjonsleder

Regjeringspartiet i Armenia lover å støtte opposisjonsleder Nikol Pasjinians kandidatur som statsminister dersom han får slutt på demonstrasjonene i landet.

Titusener av demonstranter har den siste uka lammet Armenias hovedstad Jerevan, og onsdag toppet det hele seg med en generalstreik.

Bakgrunnen var at et flertall i nasjonalforsamlingen hindret at Nikol Pasjinian ble utnevnt til statsminister under et møte 1. mai, til tross for at han var eneste kandidat.

Protestene fikk de folkevalgte til å varsle en ny avstemning, og denne skal finne sted 8. mai. Pasjinian avblåste protestene da dette ble klart, og torsdag hersket det igjen ro i Jerevans gater.

Regjeringspartiet i Armenia, Det republikanske partiet, lovet torsdag å støtte Pasjinian kandidatur, dersom opposisjonslederen sørger for at situasjonen forblir rolig.

– Vi vil bistå i valget av ham, sier partiets nestleder Armen Ashotyan.

Det republikanske partiet har hatt makten nesten uavbrutt i Armenia siden den tidligere Sovjet-republikken ble et selvstendig land i 1991.

Krisen brøt ut da landets mangeårige president Serzj Sargisian ble utnevnt til statsminister, fordi at han i henhold til grunnloven ikke kunne få en ny periode som president.

Flere av presidentens fullmakter ble samtidig overført til statsministeren, noe som utløste sterke protester.

(©NTB)

Mest sett siste uken