Armensk opposisjonsleder nominert som statsministerkandidat

Den armenske opposisjonslederen Nikol Pasjinian er nominert til statsministerposten som eneste kandidat. Nasjonalforsamlingen velger ny statsminister tirsdag.

Pasjinian har de to siste ukene stått i spissen for massedemonstrasjonene som er rettet mot regjeringspartiet – Det republikanske partiet – korrupsjon og nepotisme.

Han er avhengig av en håndfull stemmer fra Det republikanske partiet, som sitter med det parlamentariske flertallet.

Partiet, som har besluttet å ikke fremme noen egen statsministerkandidat, har ikke tatt et offisielt standpunkt til valget, men en høytstående tjenestemann i partiet sier de ikke vil stå i veien for Pasjinians kandidatur.

Pasjinian har sagt at personer som sitter i den nåværende regjeringen, også vil kunne få ministerposter hvis han blir landets nye statsminister.

Krisen brøt ut etter at Serzj Sargisian, Armenias president i ti år, fikk jobben som statsminister kort tid etter at han gikk av som president. Kritikere mener at Sargisian hadde planer om å beholde makten på livstid ettersom skiftet skjedde etter at flere av presidentens fullmakter var overført til statsministeren. Sargisian gikk av i forrige uke etter store protester mot ham.

