Arne fikk bomstasjon nærmest oppå balkongen

Arne Birger Øystese bor i en 100 år gammel bygård på Torshov med grei utsikt fra balkongen. Nå har imidlertid en bomstasjon blitt satt opp rett utenfor balkongen hans.

- Jeg er ikke spesielt happy. Jeg ble frustrert og oppgitt da den ble satt opp. Vi fikk ikke noe varsel før kun to dager i forveien, sier han til Nettavisen.

Han forteller at han bor i en historisk bygård, og det siste året har han vært i en prosess der han har byttet ut vinduer. Å få gjort det på en gammel bygård krevde en relativt lang godkjenningsprosess.

- Jeg lurer på om Statens vegvesen måtte følge samme regelverk. Måtte de gjennom samme godkjenningsprosess for å sette opp en så stor ting rett mot bygården, spør han.

Det var Dagsavisen som først omtalte saken.

Stor påvirkning

Bomstasjonen forverrer utsikten, mener Øystese, og forklarer at det blir et stort objekt midt i synet fra balkongen. Men det er verst for boligeieren i leiligheten under han.

- Jeg kan delvis se over bomstasjonen fra min leilighet. Men den er både uestetisk og invaderende, sier han.

En så stor bomstasjon rett utenfor balkongen vil kunne påvirke verdien på boligen.

- Den blir ikke påvirket positivt. Utsikt er jo viktig for mange, sier han.

Dårlig prosess

Øystese har ingen flytteplaner med det første, selv om den nyoppsatte bomstasjonen ikke ble tatt godt imot.

- Alle som bor i by må regne med litt forskjellig. Spørsmålet er hvorfor vi ikke fikk vite noe før like før den ble satt opp, og ha mulighet til å påvirke prosessen, sier han.

Han mener det kunne vært løst annerledes for at det hadde blitt mindre invaderende.

Bomstasjonen kan ikke plasseres noe annet sted, hevder Statens vegvesen Foto: Nina Lorvik

- Jeg har vært i dialog med Statens vegvesen, og skal prøve å få til et møte med dem. De vil gi oss involverte mer informasjon om prosessen og hvorfor bomstasjonen er plassert der den er, sier han.

Samtidig har det lite å si nå, mener han.

- Det er jo ikke så interessant nå når den allerede er plassert her, sier han.

Ikke mulig å flytte

Statens vegvesen hevder det ikke var mulig å flytte bomstasjonen.

- Plasseringen har blitt valgt ut ifra hvor det er plass, sier prosjektleder i Statens vegvesen. Og den står på lovlig grunn, sier Anne-Grethe Nordahl til Dagsavisen.

Nordahl sier videre at plasseringen ikke er den mest heldige, men at infrastrukturen i bakken er så tett at det ikke var andre steder å plassere den i Sandakerveien.