Arnstad: Ingen andre enn Listhaug selv som har skapt situasjonen

– Det er Sylvi Listhaug selv som har skapt situasjonen hun og regjeringen havnet i, sier Senterpartiets parlamentariske leder Marit Arnstad.

– Vi har stått i en svært tilspisset situasjon i Stortinget. Den situasjonen er det ingen andre en justisministeren selv som har skapt. Først ved å publisere et usant og tendensiøst budskap. Deretter ved å nekte å ta inn over seg at det var galt. Så til slutt ved å ikke takle situasjonen med en retrett i Stortinget, sa Arnstad fra Stortingets talerstol tirsdag.

– Det var lenge et åpent og ubesvart spørsmål om statsråden bevisst og kalkulert la ut dette innlegget på Facebook, og visste at det ville bidra til konflikt og splittelse. Men jeg må si at hennes innlegg på Facebook i dag om sin egen avgang bekrefter at så var tilfelle. Hun mente åpenbart ingenting med den retretten som ble foretatt sist uke. Og i dagens Facebook-innlegg viser hun for alle at hun ikke har skjønt sin konstitusjonelle rolle som justisminister, sa Arnstad.

(©NTB)

