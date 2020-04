Arrangerer ny «drive-thru»-begravelse hvert 15. minutt

Surrealistisk virkelighet i nordmenns ferieparadis.

Det er 15 minutter siden forrige begravelse. Nå ruller det inn en ny likbil.

Maksimalt fem sørgende familiemedlemmer får være med på den raske seremonien.

Så rulles kista borta. Likbilen kjører bort. En ny ruller inn.

Europas episenter

Slik beskrives nå virkeligheten i Madrid, episenteret for koronapandemien i Spania. Landet har blitt det nye skrekkeksempelet i Europa.

Dødstallene i landet med 46 millioner innbyggere har passert 13.000 mennesker.

Hvis det hadde vært en konkurranse i dødsfall målt i forhold til innbyggertallet, hadde Spania nå tatt over ledelsen fra Italia.

- Du kan se den store smerten i ansiktene deres, sier den katolske presten Edduar til CNN.

- Jeg prøver å være nær dem. Jeg forteller dem at at jeg støtter dem og at de ikke er alene. Noen ganger gjør det meg opprørt. Jeg gråter, sier han.

Presten Luis Miguel gjennomfører en hurtigbegravelse. Begravelsen er ikke den samme som CNN omtaler. Foto: Bernat Armangue (AP)

Måtte si farvel over telefonen

På den andre siden av plassen der CNN intervjuer presten, står Félix Poveda og venter. Neste bil som kommer er bilen han er her for. Han havnet selv på sykehus med korona, men overlevde. Det gjorde ikke hans 77 år gamle mor.

Det siste farvel måtte tas på telefonen. Ifølge legene kvalifiserte hun ikke til respiratorhjelp.

- Jeg vet ikke hvordan jeg skal håndtere dette. Jeg et ikke hvordan jeg skal følge meg. Jeg er alene her. Min bror og søster kunne ikke komme. Min kone kommer ikke. Barnebarna kommer ikke. Det er bare meg. Det er umulig å se for seg at slutten skulle være som dette, sier han til CNN.

Begravelser i Spania er for tiden ikke slik man se for seg, her fra en kirkegård utenfor Vitoria. Foto: Alvaro Barrientos (AP)

Han planlegger et skikkelig begravelsen når pandemien er over. Når det vil være, vet ingen.

Et svakt, svakt lys i tunnelen

Midt i smerten er det et lyspunkt for landet. Ifølge Worldometers døde det 961 personer 2. april i landet av sykdommen. Hver dag siden har dødstallene gått markant ned. Det siste tallet er 637 personer.

Les også: 637 nye dødsfall i Spania

Det er fortsatt fryktelig mange, men det er likevel en tredjedel færre enn for noen dager siden.

Om det er et midlertidig resultat av landets svært tøffe tiltak for å begrense smittespredning, eller om man er over det verste, det vet man ikke.

Les også: Koronatoppen kan snart være nådd i Europa