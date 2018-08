Arrestert etter angrep på partileder Jimmie Åkesson

En person er pågrepet etter angrep på Jimmie Åkesson.

FALKENBERG/OSLO (Nettavisen): Flere personer skal ha blitt tatt hånd om av politiet i forbindelse med en tale Sverigedemokratenes leder Jimmie Åkesson holdt i Falkenberg torsdag ettermiddag.

En person ble pågrepet, etter at minst to personer skal ha løpt mot Åkesson med en kasse egg, skriver Aftonbladet.

I tillegg ble det kastet tomat mot Åkesson under talen.

Nettavisens reporter var på torsdag på plass i Falkenberg der Åkesson holdt tale og sto få meter unna partilederen.

- Talen til Åkesson ble aldri avbrutt. Det vi så helt foran var at det kom en tomat gjennom lufta. Den landet to skritt fra Åkesson. Han gikk frem og plukket den opp og tok en bit. Så kom han med en kommentar om at den smakte godt, før han fortsatte med talen, sier Nettavisens reporter Trond Lepperød.

Jimmie Åkesson fikk en tomat kastet mot seg under torgmøte torsdag.

I forbindelse med egg-angrepet som Åkesson ble utsatt for, skal en politibetjent ha blitt sparket i ansiktet. Han skal ikke ha blitt alvorlig skadet. Nettavisen var ikke vitne til denne tildragelsen.

- Møtet kunne fortsette uten at talen ble avbrutt. Åkesson ble ikke truffet av noen egg, sier Stefan Gustavsson hos politiet region Vest til Aftonbladet.

Det var et tungt politioppbud under torgmøtet, i tillegg til en rekke sikkerhetsvakter.

- Det har skjedd ting under andre torgmøter med Åkesson. Dette var nok et av de mer fredelige, tross pågripelsen, sier Lepperød.





