Artisten Hkeem var på Sørenga med venner - ble møtt med rasistiske ytringer

22-åringen hadde vært ute med venner i pinsesolen i Oslo, da en dame kom bort og kom med rasistiske ytringer.

Se video av hendelsen på Sørenga øverst i saken!



«Mange som har bedt meg om å legge ut, fordi de vil dele hendelsen som skjedde. Vær så god! Rasisme finnes ikke i Norge?»

Dette innleder musikkartisten Hkeem, som egentlig heter Abdulhakim Hassane, et innlegg han har postet på Instagram.

Episoden skjedde søndag kveld ved den populære badeplassen Sørenga i Oslo. Hendelsen er fanget på video:

- Utrolig at dere henger her som noen sotrør. Hvor er mora og faren deres? sier kvinnen som henvendte seg til Hkeem og kameratene hans.

- Det er veldig rart at dere kommer hit. Det er f*en meg ikke én hvit her. Det er ingen hvite gutter som gjør dette her, sier kvinnen videre.

Nettavisen har valgt å sladde kvinnen i videoen, som du kan se øverst i saken. Nettavisen har forsøkt å kontakte kvinnen, uten å lykkes. Hun har imidlertid lagt seg flat og beklaget overfor Hkeem, ifølge Hkeem selv. Les mer om det lenger ned i saken.

Prøvde å roe ned situasjonen

I videoen observerer man to vektere som prøver å roe ned gemyttene.

- Vi skal ha de bort. Gå deres vei, sier en av vekterne i videoen - rettet mot Hkeem og vennene hans.

Dette skjer samtidig som en høylydt diskusjon oppstår mellom kvinnen og Hkeem.

Nettavisen har vært i kontakt med Securitas, som bekrefter situasjonen på Sørenga.

- Våre vektere kontaktet politiet som kom til stedet idet situasjonen løste seg opp av seg selv, sier markedssjef i Securitas, Eldrid Odden Otterlei, til Nettavisen.

Hkeem: - Går imot norske verdier

Rap-artisten vil ikke si så mye om selve hendelsen på Sørenga, men har gjennom sin manager Adil Svendsen kommet med følgende uttalelse til Nettavisen:

- Jeg er norsk gutt med afrikanske røtter. Jeg er født og oppvokst i dette landet. Jeg bærer flagget høyest av alle på 17. mai, og jeg er stolt over å være norsk. Men dessverre finnes det uinformerte mennesker der ute som ikke forstår seg på at rasistiske ytringer sårer mer enn man tror, skriver 22-åringen i uttalelsen.

Abdulhakim Hassane fra Oslo, kjent under artistnavnet Hkeem, har vært en av Norges mest suksessfulle musikkartister de siste årene. Her fra Spellemannsprisen 2019. Foto: Fredrik Hagen (NTB Scanpix)

- Det skaper en «oss mot dem»-følelse, og går imot det vi har lært av norske verdier. Vi som nordmenn skal være inkluderende, og derfor er det viktig at disse enkelthendelsene blir synliggjort, så dette ikke skjer igjen. Det er trist at disse hendelsene foregår samtidig som hele verden opplever en kamp mot rasisme, men dessverre er dette noe folk møter på daglig, skriver han videre.

- La seg flat

Mandag publiserte artisten et nytt innlegg på Instagram, hvor han fortalte at han hadde returnert til stedet hvor hendelsen skjedde.

Der møtte han på damen fra videoen, som ifølge Hkeem tok tilbake uttalelsene sine.

- Hun la seg flat, og beklaget for ytringene hun hadde. Jeg er fortsatt trist, sint og kvalm over holdningene, men velger å vise at kjærlighet alltid slår hat, skriver han i bildeteksten.

Tirsdag var videoen av den aktuelle episoden fjernet fra 22-åringens Instagram-feed.

- Utrolig stygt

Leder for Antirasistisk senter, Rune Berglund Steen mener de konkrete uttrykkene kvinnen bruker, tyder på at hun ønsket å være rasistisk.

- Når man bruker et så åpenbart uttrykk som i dette tilfellet da prøver man å være rasistisk, og man har lyst til å være det, og man går inn for å være det, sier han til Nettavisen.

Rune Berglund Steen, leder for Antirasistisk senter. Foto: Antirasistisk Senter

Berglund Steen sier at hendelser som dette ikke er uvanlig, og at mange med afrikansk bakgrunn som vokser opp i Norge opplever lignende hendelser.

- Mange vil oppleve fordommer når det kommer til ansettelser i jobber, vaktsomme blikk når man handler, mens andre vil oppleve mer uttalt rasisme, eksempelvis rasistisk sjikane på et offentlig sted, sier han.

Berglund Steen reagerer kraftig på episoden.

- Jeg lurer på om folk som utøver rasisme skjønner hvilken skade de kan gjøre mot andre mennesker? Hvilket angrep det er på andres verdighet og andres integritet? Det er utrolig stygt. De som opplever det der kommer til å gå derfra med en ganske jævlig følelse. Selv om hun ikke burde ha noen som helst injurierende kraft, så fjerner ikke det den følelsen, fortsetter han.

- Naiv illusjon at det ikke skjer rasisme i Norge

For tiden er det store demonstrasjoner i USA etter at George Floyd ble kvalt til døde da en politimann satt med kneet i halsen hans. Berglund Steen sier at USA er en spesiell situasjon.

- Der har de en lang historie med politi som bruker overdreven makt, spesielt mot personer med afrikansk bakgrunn. Det er også en lang historie med drap utført av politimenn på personer med afrikansk bakgrunn, altså en godt innarbeidet rasisme, sier Berglund Steen.

- USA har en egen historikk om dette, men det er klart at Norge er langt ifra fri fra de samme problemene. Her har vi også problemer med politibetjenter som opptrer rasistisk, mener han.

Berglund Steen mener at vi i Norge gjerne er litt langsomme med å vedkjenne oss problemene med rasisme her i landet, og at en del med majoritetsbakgrunn har en illusjon om at problemet ikke er reellt.

- Er du en ung mann med afrikansk bakgrunn vet du at det finnes rasisme også i Norge. Du har trolig blitt nektet inngang på et utested eller flere, du vet at du vil ha mindre sjanse til å få en del jobber, og du vet at du har blitt sjekket flere ganger av politiet enn den hvite vennen din, sier han.

Lederen for Antirasistisk senter mener det er en naiv illusjon som det kan være deilig å ha, men at minoritetene vet at det nettopp bare er en illusjon.

- Problemene er ikke alltid like uttalte eller ekstreme som i USA, men vi sliter med noe av det samme også her til lands, sier han.

