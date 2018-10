Asia og Europa samles uten Trump

Når asiatiske og europeiske ledere samles i Brussel torsdag, er Donald Trump ikke invitert. Men den amerikanske presidenten kaster lange skygger over møtet.

– Det er sånn det pleier å være, sier statsminister Erna Solberg (H) til NTB.

Det såkalte ASEM-toppmøtet er en av få internasjonale arenaer der Norge står på invitasjonslista, mens den amerikanske presidenten ikke gjør det.

Toppmøtet samler ledere fra 21 asiatiske og 30 europeiske land som til sammen utgjør 65 prosent av verdens økonomi.

Global uro

Men selv om president Trump ikke har noen plass rundt bordet, vil han utvilsomt prege møtet, som begynner torsdag kveld og fortsetter fredag.

Det er nemlig ventet at både handelspolitikk og samarbeid i internasjonale organisasjoner vil bli viktige diskusjonstemaer – to områder der Trump har skapt betydelig uro på verdensscenen.

Budskapet som etter planen skal formidles ut fra møtet, er at Asia og Europa står sammen om sin støtte til en global orden der man samarbeider og følger de internasjonale spillereglene.

– Hvis Europa og Asia legger sin samlede vekt bak dette, kan det gjøre en avgjørende forskjell, sier en sentralt plassert EU-tjenestemann anonymt i forkant av diskusjonene.

Følsomme temaer

Men det er ikke «alle mot Trump», fastholder Solberg. Hun mener bildet er mye mer nyansert, og påpeker at det er mange områder der alliansene går mer på kryss og tvers.

Ett eksempel på dette er spørsmål som dataangrep og cybersikkerhet. Slike spørsmål skal diskuteres på toppmøtet, men er politisk følsomme, spesielt fordi Russland – som sender statsminister Dmitrij Medvedev til Brussel – anklages for å stå bak en rekke dataangrep mot vestlige land.

Et annet vanskelig spørsmål er pressefrihet og fravær av sensur på nettet. Der tror Solberg det kan bli vanskelig i finne felles grunn.

– Det er positive sider ved internett for frihet og demokrati, men også negative sider. Det er ingen tvil om at gamle rykter og antipatier kan spres på nettet og bli enda sterkere. I en del land ser vi også at vrengebilder av for eksempel minoriteter kommer sterkere fram. Det skaper et vanskelig dilemma for oss, sier hun.

Viktig møteplass

For Solberg er toppmøtet i Brussel samtidig en viktig møteplass – kanskje spesielt i forbindelse med Norges kandidatur til FNs sikkerhetsråd, men også fordi verdens økonomiske tyngdepunkt i stadig større grad flytter seg østover mot Asia.

Solberg har en satt opp flere møter én til én med andre ledere i løpet av de to dagene.

– Det er en anledning til å snakke med folk. Det vil være noen land der som vi ikke treffer så ofte ellers, som det blir mulig å snakke med, sier Solberg til NTB.

Selve møtet preges gjerne av ferdigskrevne taler og mye bruk av tolk, forklarer statsministeren.

– Men det er det man snakker om under middagen og innimellom som kanskje er aller viktigst.

(©NTB)

