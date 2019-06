Askøy-politikere ble orientert om problemer ved vannverk i mai

I mai ble Askøy-politikere orientert om problemer ved Kleppe vannverk. Beskjeden var at tilstanden var dårlig og at det trengtes en «betydelig oppgradering».

Det var kommunens vann- og avløpssjef som orienterte politikerne i Utvalg for teknikk og miljø i Askøy rådhus 9. mai, skriver Bergens Tidende.

Mens de andre vannbehandlingsanleggene var godkjente, ble det om Kleppe vannverk sagt at det har liten kapasitet, tilstanden er dårlig, at det er behov for «betydelig oppgradering» og at det har en relativt komplisert renseprosess.

Kleppe vannverk har åtte høydebasseng som er tilknyttet anlegget. I ett av disse, Øvre Kleppe høydebasseng, er det funnet tarmbakterier. Rundt 2.000 personer har trolig blitt syke av drikkevannet i kommunen, og over 60 personer har vært innlagt på Haukeland sykehus.

Minst ni ganger har abonnentene som er tilknyttet vannverket, fått kokevarsel de siste to årene, ifølge BT.

I rapporten «bedreVann 2017» endte Askøy kommune på en 77. plass av 83 kommuner i en tilstandsvurdering på vann- og avløpstjenester. Årsaken til at de havnet langt ned var fordi kommunen manglet en alternativ vannkilde til store deler av befolkningen. Kommunen fikk derimot karakteren «god» på «hygieniske betryggende drikkevann».

