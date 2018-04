Åslaug Haga ber Sp suspendere hytteturdeltakere

Tidligere Sp-leder Åslaug Haga ber partiet suspendere de mannlige politikerne som var med på hytteturen der det ble sendt en sexmelding til Liv Signe Navarsete.

Til VG sier Haga at det er tydelig at det finnes en ukultur i partiet som det må ryddes opp i.

– Jeg mener alle de ti som deltok på hytteturen, må stenges ute fra partiet inntil omstendighetene rundt meldingen er avklart, sier hun.

Blant de ti som var til stede på turen, er nestleder i Sp, Ola Borten Moe. På direkte spørsmål bekrefter Haga at hun mener en suspensjon også bør omfatte ham.

Det var på en hyttetur i Åre i februar 2016 det ble sendt en tekstmelding til Liv Signe Navarsete. Alle de ti som var med på turen, har den siste tiden åpent benektet å ha sendt meldingen. Åtte av de ti har tillitsverv i Senterpartiet.

Kollektiv avstraffelse

Ola Borten Moe reagerer på Hagas utspill. Han kaller det lite konstruktivt og betegner det som en kollektiv avstraffelse.

– For det første er det ingen som skal få en slik melding. For det andre var det ikke et fellesskap som sendte denne meldingen. Det var det én person som gjorde. Like lite som i en hvilken som helst annen sosial samling, kan jeg være ansvarlig for det som blir gjort på en annens telefon, sier han til VG.

Dratt gjennom møkka

Borten Moe sier Senterpartiet nå må bruke partiets egne retningslinjer og at denne saken ikke må løses i mediene. Han håper saken får en snarlig løsning.

– Nå har både jeg og de andre som deltok på denne turen, blitt dratt gjennom møkka i en og en halv uke. For mange har det også konsekvenser. Folk er lei seg og fortvilet, sier Sp-nestlederen.

Generalsekretær Knut M. Olsen i Senterpartiet jobber med å finne ut hvem som sendte tekstmeldingen fra hytteturen.

