Asle trodde han hadde mus på kjøkkenet - men fella fanget noe mye større

Asle Hellman våknet til en gedigen fangst i kjøkkenskapet torsdag morgen.

Asle Hellman bor i en gammel bygård på Bislett i Oslo. I forrige uke hørte han lyder under kjøkkenbenken og mistenkte at det hadde sneket seg inn en mus på kjøkkenet.

- Jeg satte ut en musefelle, men den forsvant. Da forsto jeg at det måtte kraftigere skyts til, sier Hellman til Nettavisen.

Han kjøpte en stor rottefelle som han for et par dager siden satte ved siden av søppelbøttene under vasken på kjøkkenet.

Må venne seg til fella

- Jeg spente ikke fella. Jeg har lært at man skal la rotter og mus bli vant til at fella er der og la den stå uladet en stund. I går la jeg inn en god fårepølse og spente fella, forteller han.

Om det var en mus eller rotte visste ikke Hellman før torsdag morgen. Gnageren hadde gjemt seg godt.

- Jeg hadde hørt rasling og trodde det var mus, før den stakk av med den første fella. I forgårs så jeg bare et glimt av den. Jeg hørte en lyd og reiv opp skapdøra og sjekket med lommelykt.

Asle Hellman tar rottefangsten med godt humør. Foto: Privat

- Å faen, såpass

At det var en gedigen rotte, fant han ikke ut før han våknet torsdag morgen.

- Den gikk i fella i natt. Jeg ble satt ut av størrelsen, litt sånn: å faen, såpass. Den var ganske mye større enn jeg så for meg.

Hvor mye rotta veide er han usikker på.

- Kanskje rundt en halvkilo, som ei pakke smør.

Nå håper han at det ikke er flere rotter i leiligheten.

- Nå skal jeg vaske grundig og se om det er mulig å tette bak der. Og jeg har gitt beskjed til eier av leiligheten. Det er en gammel bygård og de kan komme til inni veggene og i rørene. Men jeg vet ikke helt hvor denne kom seg inn, sier han til Nettavisen.

Ifølge Anticimex kan en mus ta seg inn gjennom et 6-7 mm lite hull og rotter gjennom et 12-20 mm lite hull.

Ikke oversikt over rottene

Det sies at det er like mange rotter i Oslo som det er innbyggere. Men hvor mange rotter det faktisk er i Oslo er det ingen som vet.

– Vi har ingen tall på rottebestander i Norske byer. De anslagene som gis, er bare gjetting og ikke tall man kan stole på, har Arnulf Soleng, seniorforsker ved avdelingen for skadedyrkontroll på Folkehelseinstituttet tidligere uttalt til Forskning.no.

Hellman håper han ikke får flere besøk.

- Men jeg har en felle til som er spent, for å være på den sikre siden.