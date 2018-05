Assad: Anklagene om kjemiske våpen i Douma er en farse

Anklagene om at Syria har brukt kjemiske våpen mot byen Douma utenfor Damaskus i forrige måned er en farse, sier Syrias president Bashar al-Assad.

– Hvis man ser på videoer, så er det opplagt forfalskning, sier Assad i et intervju med den greske avisen Kathimerini.

– Hvis det dreier seg om kjemiske våpen, hvordan kan da leger og sykepleiere være trygge når de er omgitt av kjemiske stoffer i lufta, uten beskyttende klær, uten noe som helst, og de bare kaster vann på ofrene? Og ofrene blir friske igjen kun fordi man vasker dem med vann. Det er en farse, sier Assad.

Assad insisterer på at hans hær kvittet seg med sitt lager av kjemiske våpen i 2013. Han sier også at det ikke gir mening å bruke slike våpen ettersom hans hær allerede hadde full kontroll over området.

Bilder av voksne og barn som angivelig var utsatt for kjemiske våpen 7. april, utløste kraftige internasjonale reaksjoner. Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen (OPCW) sendte inspektører til Douma. Analyser av prøvene er ventet å være ferdige mot slutten av måneden.

Syria og Russland har anklaget syriske hjelpearbeidere for å iscenesette bilder og video på vegne av Vesten. Bilder ble videreformidlet av De hvite hjelmene, en organisasjon dannet av den tidligere britiske leiesoldaten James Le Mesurier i 2013.

Kritikere hevder at De hvite hjelmene er et ledd i vestlige lands fordekte støtte til syriske opprørere. USA kunngjorde tidligere denne måneden at landet nå stanser sine utbetalinger til De hvite hjelmene.

(©NTB)

