Astronautens tre tips: Slik blir du Europas neste romfarer

Den europeiske romfartsorganisasjonen (Esa) har lyst ut stillinger som Europas neste astronauter. Danske Andreas Mogensen deler sine råd til potensielle søkere.

Esa tok sist inn nye astronauter i 2009. Fra 31. mars til 28. mai i år er det mulig å søke om å få en plass på det nye laget astronauter som skal ut i verdensrommet på Europas vegne.

Det er en uhyre sjelden mulighet for alle med en naturvitenskapelig eller teknisk utdannelse og en liten romfarer i magen.

Les også: Nasa offentliggjør bilde av Mars-landingen

Danmarks eneste astronaut, Andreas Mogensen, sier til Videnskab.dk at han har tre råd til dem som drømmer om å bli Europas neste astronaut. Mogensen har en doktorgrad i romfartsteknologi og var i 2015 på et ti dager langt oppdrag til Den internasjonale romstasjonen (ISS).

Han har vært med på å utforme kravene til de nye astronautene.

Les også: Mystisk lysfenomen har forbløffet forskerne. Nå mener de å ha funnet forklaringen (+)

Råd 1: Les deg godt opp

Det første rådet er så banalt at det kan gjelde for de fleste ansettelsesprosesser: Les deg godt opp.

– Det er skrevet veldig mange bøker av astronauter som forteller om sitt liv som astronaut, og hva de gjorde ikke bare for å forberede seg, men også hvordan de opplevde det og hva de ble utsatt for, sier han.

– Jeg tror det er en god måte å bli klokere på hva det vil si å være astronaut. Hvis du forstår jobben, de utfordringene og stressfaktorene som følger med, så får du også en bedre oversikt over hva som skal til for å bli valgt, sier Mogensen.

Av konkrete boktips nevner han «Riding Rockets» av den amerikanske astronauten Mike Mullane og «Spacewalker» av hans landsmann Jerry Ross, som har vært på sju romferjeturer.

Råd 2: Søk oppmerksomhet

Det andre rådet Mogensen kommer med, er at du ikke må være redd for rampelyset. Som astronaut blir du stjerne uansett, og for å bli plukket ut blant mange tusen interesserte, må du vise deg fram.

I løpet av sine tolv år som astronaut har Mogensen kun tilbrakt ti dager i rommet. Resten av tiden går i stor grad med til å representere Esa.

– Det er en forventning om at du snakker offentlig om både romfart og naturvitenskap mer generelt, og er som en talsperson for Esa og romfarten, sier Mogensen.

Les mer Disse bildene er tatt rett utenfor Oslo: – Vi ser 66 millioner år tilbake i tid

Råd 3: Kom deg i form

Det kanskje viktigste som skiller en astronaut og en naturviter på jorda, er den fysiske formen.

I opptaksprøvene må du gjennom både en svømme- og dykkeprøve, men ellers stilles det ingen formelle, fysiske krav. Det er underforstått at den fysiske formen må være på topp.

– Det viktige er at du er frisk og rask. Det er ikke spesifikke krav til hvor raskt du kan løpe, hvor mange armbøyninger du kan ta og så videre. Det å være i god fysisk form er selvsagt en viktig del av å være frisk og rask. Så sørg for å være i god form, sier Mogensen.

Reklame Her er årets beste påskeegg