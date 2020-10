Astrup framstår som arrogant og lite lydhør

Nikolai Astrups enøyde forsvar av det nye regjeringskvartalet kan komme til å koste regjeringen dyrt.

Nikolai Astrup har med sitt enøyde forsvar av nytt regjeringskvartal satt regjeringen i en knipe. Han ser fullstendig ut til å mangle vidvinkel. Selv ikke regjeringens mange gode venner i First House kan hjelpe Astrup ut av det som tar form av et totalt sammenbrudd i kommunikasjonen med hele landet.

Tirsdag satt kommunalministeren i Dagsnytt 18-studio og bagatelliserte de galopperende kostnadene ved bygging av nytt regjeringskvartal. Kontrastene til finansminister Sanners advarsler om tomt oljefond var stor, for å si det mildt.

Astrup framstår arrogant og lite lydhør. Han risikerer å bli regjeringens mest risikable kort med sin politiske tonedøvhet.

Astrup ser ut til å ha lukket seg inne i en boble for å forsvare det som helt åpenbart ikke lar seg forsvare. Midt i en kolossal økonomisk krise for landet mener Astrup det er tvingende nødvendig å bruke 36 milliarder på nye kontorer til departementsansatte midt i Oslo.

En slik mangel på fingerspitzengefühl har man nesten aldri sett maken til i norsk politikk. Astrup framstår arrogant og lite lydhør. Han risikerer å bli regjeringens mest risikable kort med sin politiske tonedøvhet. Sjelden har det vært viktigere enn nå at statsråder anerkjenner motforestillinger i en sak som handler om enorme pengesummer og engasjerer bredt. Her svikter Astrup nærmest på alle punkter.

Gjennom sin manglende forståelse for at det er nødvendig å diskutere kostnadene ved nye kontorer for statens byråkrater, kan det også se ut som om Astrup tar mål av seg til å bli et slags vandrende eksempel på hvorfor det igjen er ristet så kraftig liv i sentrum-periferi som den store drivkraften i norsk politikk.

Den harde realiteten for kommunalminister Astrup er at han målbærer et prosjekt ingen vil ha, ikke Oslo (der bystyret advarer i tydelige ordelag), og heller ikke resten av landet, der protesten nå reiser seg.

Fra Førde, Tromsø, Steinkjer, Trondheim og Skien skrives det nå lederartikler i avisene der det tas kraftig avstand fra prosjektet.

Det burde få alarmklokkene til å ringe. Dersom Astrup forsetter sin kamp for glasspalasset i Oslo, kan det fort vise seg å koste dyrt for regjeringen. Vi ser konturene av en sak som er i ferd med å vokse til et sterkt symbol og noe Høyre faktisk kan tape valget på i 2021.

Rent politisk er det uten tvil Senterpartiet som nå manøvrerer best i saken. Marit Arnstad har levert et klokt innspill til nedskalering som er akseptabelt og innenfor rimelighetens grenser. Et av fem nybygg kan realiseres, resten kan skrotes.

Det er fremdeles lov å håpe at Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet slutter seg til, og sørger for at regjeringens vanvittige og uansvarlige pengebruk midt i Oslo stanses.

Det er svært mange som med god grunn oppfatter det som en provokasjon. Hvis man bygger et regjeringskvartal til 36 milliarder kroner, med den enorme risiko for overskridelser det medfører, vil det være å gjøre narr av alle lokalsamfunn i dette landet der offentlige prosjekter nå går på sparebluss.