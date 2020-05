Asylsøker funnet drivende i seilbåt i Skagerrak

Hovedredningssentralen melder om en spesiell sak fredag.

Hovedredningssentralen i Sør-Norge melder fredag på Twitter at det er observert en mindre seilbåt med et svensk flagg drivende mellom Kristiansand og Hirtshals.

En kommersiell fraktbåt bistår og ombord på seilbåten viser det seg å være en person som søker om asyl.

- Spesiell sak. Vedkommende søker om asyl. HRS kobler inn Politiet i Agder for videre håndtering.

Politiet i Agder skriver på Twitter at de er på vei ut til den aktuelle lastebåten, som nå går mot Arendal. Til Fædrelandsvennen forteller Owe Frøland, redningsleder i HRS at politibåt og redningsskøyta er på vei ut i Skagerrak for å hente personen og taue inn seilbåten.

Mannen skal ha fortalt mannskap på fraktbåten at han har drevet rundt i Skagerrak i to døgn.

– Båten kommer fra Sverige, og har vårt ute på havet i rundt to døgn for å prøve å komme seg inn til et land og søke asyl, sier Frøland til avisen.

