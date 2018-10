Atle Hamre ble fratatt førerkortet - satte seg i bilen og kjørte på nytt

Atle Hamre er fratatt bilnøklene, bilskiltet og bilen etter en svært spesiell episode tirsdag.

Ifølge trav365.no ble Atle Hamre fratatt bilskiltene og bilen på tirsdag etter at han satte seg i bilen igjen etter å ha blitt fratatt både førerkort og bilnøklene.

Tidligere travkusk og hestetrener Hamre ble nemlig stoppet to ganger av politiet på tirsdag, bekrefter han selv overfor nettstedet.

- Det er ikke uvanlig at vi stopper folk uten gyldig førerkort, men det er nokså spesielt at vedkommende setter seg i bilen rett etterpå, sier operasjonsleder Erik Gunnerød på operasjonssentralen i sør-øst.

Den første gangen Hamre ble stoppet var det fordi han, ifølge ham selv, hadde havnet i en konfrontasjon med en politimann der han følte seg «urettferdig behandlet.»

Tok førerkort og nøkler

Etter å ha snakket med politiet, gikk han fra stedet i sinne og satte seg i bilen og kjørte.

Hamre forteller til trav365.no at kjørte ut i et veikryss på gult lys, noe som førte til at politiet stoppet ham og fratok ham både førerkortet og bilnøklene. Hamre måtte i tillegg sette fra seg bilen.

Etter å ha spist lunsj, bestemte Hamre seg derimot for å gå tilbake til bilen. Han sier følgende til trav365.no:

- Jeg hadde et ekstra sett med nøkler, og bestemte meg for å hente bilen. Jeg kjørte derfra, og hjemover, da noen tydeligvis må ha gitt beskjed. For kort tid etter ble jeg stanset igjen. Denne gangen tok politiet på ny nøklene, men også bilen og skiltene på bilen, sier Atle Hamre til trav365.no.

- Kan vente kraftig bot

Politiet i Sør-Øst la opprinelig ut følgende melding på Twitter om episoden.

- UP har stanset bil i Storgata hvor fører ikke hadde gyldig førerkort. Samme bil med samme fører ble stanset tidligere i dag for samme forhold. Fører = mann i 50 åra fra Sandefjord.

Da Nettavisen snakket med Gunnerød på telefonen ville ikke operasjonslederen bekrefte at vedkommende var Atle Hamre, men beskrivelsene matchet sistnevntes egne opplysninger.

- Vedkommende ble stoppet uten gyldig førerkort ti over halv ett, ønsket ikke å forklare seg og det ble tatt beslag på førerkortet hans. Deretter ble bilen satt på parkeringsplassen, og det ble lagd en sak på det, før patruljen like etterpå stoppet samme bil, forteller han.

Hamre skal så ha ha motsatt seg avhør, og den tidligere pengeutpressing-dømte 57-åringen ble så anmeldt i tillegg til et bruksforbud på bilen sin for en viss periode.

- Han kan vente seg en kraftig bot. Større enn hva han normalt ville få for å ha kjørt én gang uten gyldig førerkort. Han viser at han ikke har noen respekt for loven, så da blir han bøtelagt såpass kraftig, avslutter Gunnerød.

